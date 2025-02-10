TBS¡Ø¤ï¤¬²È¤Ï³Ú¤·¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡YOU¡¢ÀÐ°æ¤Õ¤¯»ÒPºîÉÊ¤Ë½é½Ð±é
¡¡TBS¤Ï¡¢3·î13Æü¸á¸å9»þ¤«¤é»³ÅÄÍÎ¼¡¡ßÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥ÞÆÃÊÌ´ë²è¡Ø¤ï¤¬²È¤Ï³Ú¤·¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ò»³ÅÄ¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÀÐ°æ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¡¢°¥½¥¤ò¸ò¤¨¤Æ¸½Âå¤Î²ÈÂ²¤ÈÉ×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¤é¡Ä¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¹â¶¶³¤¿Í¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡¤¹¤Ç¤ËÊ¿»³²È¤ÎÉã¡¦¹¬Ç·½õÌò¤Ë¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢ºÊ¡¦»Ë»ÞÌò¤Ë¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢Ä¹ÃË¡¦ÏÂÉ×Ìò¤Ë¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢Ä¹½÷¡¦ÍÚÌò¤Ëºù°æ¥æ¥¡¢ÏÂÉ×¤ÎÎø¿ÍÌò¤Ë»³ÅÄ°ÉÆà¡¢ÍÚ¤ÎÉ×Ìò¤Ë¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë7¿Í¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡»°ÅÄ²Â»Ò¤Ï¡¢¹¬Ç·½õ¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤È»Ë»Þ¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡ËÉ×ºÊ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¥ß¥â¥¶¡×¤Î½÷¼ç¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µï¼ò²°¤Î½÷¾¤ò±é¤¸¤ëYOU¤Ï¡¢ÀÐ°æºîÉÊ¤Ëº£²ó¤¬½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£¿Æ»Ò¤äÎø¿Í¤é¤Î²ñÏÃ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹¬Ç·½õ¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ë¤ÏÉñÂæ³¦¤Î½ÅÄÃ¡¦´äºê²Ãº¬»Ò¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£´äºê¤ÏºòÇ¯¤ÎÂè59²óµª°ËÔ¢²°±é·à¾Þ¸Ä¿Í¾Þ¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤ÎÂè32²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤¢¤êÊý¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡»Ë»Þ¤ÎÍ§¿ÍÌò¤Ï¥¥à¥éÎÐ»Ò¤¬Ì³¤á¤ë¤Û¤«¡¢³ÑÌîÂîÂ¤¡¢°æ¾å½ç¡¢Â¼ÅÄÍº¹À¤¬Ê¿»³²È¤Î¼þ°Ï¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¤¬Â·¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤µ¤é¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
»Å»ö°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¿»³¹¬Ç·½õ¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯Âà¿¦¡£ºÊ¤Î»Ë»Þ¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÍ¾À¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë»Ë»Þ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¤ò³«¶È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì©¤«¤ÊÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ë»Þ¤Ï¡¢¹¬Ç·½õ¤ÎÂà¿¦¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¬Ç·½õ¤Ï¤³¤ì¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¡£»Ë»Þ¤Ï²¿¤È¤«¹¬Ç·½õ¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²ÈÂ²¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤àÎ¥º§ÌäÂê¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢Æ±µï¤¹¤ëÄ¹ÃË¤ÇÂç³ØÀ¸¤ÎÏÂÉ×¡Ê¹â¶¶³¤¿Í¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§ÏÃ¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤Ù¤¤«¸ÍÏÇ¤¤¡¢Èà½÷¤ÎµÈ²¬ÈþÎë¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈþÎë¤Ë¤ÏÏÂÉ×¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹½÷¤ÇÀÇÍý»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëßÀ¸ýÍÚ¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¿´¤òÄË¤á¡¢É×¤ÎÍºÂÀ¡Ê¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡Ë¤È¤È¤â¤ËÎ¾¿Æ¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯Æ¯¤¤«¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¿¤Á¤¬¹¬Ç·½õ¤È»Ë»Þ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢Í½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¤é¡Ä¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¹â¶¶³¤¿Í¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡¤¹¤Ç¤ËÊ¿»³²È¤ÎÉã¡¦¹¬Ç·½õÌò¤Ë¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢ºÊ¡¦»Ë»ÞÌò¤Ë¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢Ä¹ÃË¡¦ÏÂÉ×Ìò¤Ë¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢Ä¹½÷¡¦ÍÚÌò¤Ëºù°æ¥æ¥¡¢ÏÂÉ×¤ÎÎø¿ÍÌò¤Ë»³ÅÄ°ÉÆà¡¢ÍÚ¤ÎÉ×Ìò¤Ë¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë7¿Í¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹¬Ç·½õ¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ë¤ÏÉñÂæ³¦¤Î½ÅÄÃ¡¦´äºê²Ãº¬»Ò¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£´äºê¤ÏºòÇ¯¤ÎÂè59²óµª°ËÔ¢²°±é·à¾Þ¸Ä¿Í¾Þ¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤ÎÂè32²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ò¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤¢¤êÊý¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡»Ë»Þ¤ÎÍ§¿ÍÌò¤Ï¥¥à¥éÎÐ»Ò¤¬Ì³¤á¤ë¤Û¤«¡¢³ÑÌîÂîÂ¤¡¢°æ¾å½ç¡¢Â¼ÅÄÍº¹À¤¬Ê¿»³²È¤Î¼þ°Ï¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¤¬Â·¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤µ¤é¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
»Å»ö°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¿»³¹¬Ç·½õ¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯Âà¿¦¡£ºÊ¤Î»Ë»Þ¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÍ¾À¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë»Ë»Þ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¤ò³«¶È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì©¤«¤ÊÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ë»Þ¤Ï¡¢¹¬Ç·½õ¤ÎÂà¿¦¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¬Ç·½õ¤Ï¤³¤ì¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¡£»Ë»Þ¤Ï²¿¤È¤«¹¬Ç·½õ¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²ÈÂ²¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤àÎ¥º§ÌäÂê¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢Æ±µï¤¹¤ëÄ¹ÃË¤ÇÂç³ØÀ¸¤ÎÏÂÉ×¡Ê¹â¶¶³¤¿Í¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§ÏÃ¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤Ù¤¤«¸ÍÏÇ¤¤¡¢Èà½÷¤ÎµÈ²¬ÈþÎë¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈþÎë¤Ë¤ÏÏÂÉ×¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹½÷¤ÇÀÇÍý»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëßÀ¸ýÍÚ¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¿´¤òÄË¤á¡¢É×¤ÎÍºÂÀ¡Ê¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡Ë¤È¤È¤â¤ËÎ¾¿Æ¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯Æ¯¤¤«¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¿¤Á¤¬¹¬Ç·½õ¤È»Ë»Þ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢Í½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ä¡£