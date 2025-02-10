£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£´¹æ»á¡Êº¸¡Ë¤È£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼»á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£²¹æ¡¢£³¹æ¤ËÂ³¤­¡¢Çò²¾ÌÌ·³ÃÄ¤¬ËÜ³Ê½ÐÆ°¤À¡£Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Â¼»³»ÔÄ¹Áª¡Ê£³·î£¹Æü¹ð¼¨¡¢£±£¶ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Á£ÉÅÞ¡×¤Î£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£´¹æ»á¡ÊËÜÌ¾Èó¸ø³«¡á£¶£±¡Ë¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Çò²¾ÌÌ·³ÃÄ¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÁý¿£¤¹¤ë¤Î¤«¡£

¡ÖÅ´Æ»¤Î¤Ê¤¤³¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Þ¤ÁÉðÂ¢Â¼»³¤Ø¡ª¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¢¶õ¤­²ÈÂÐºö¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÄê½»Â¥¿Ê¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤òÇò²¾ÌÌ»Ñ¤Ç¿¿·õ¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£´¹æ»á¤À¡£

¡¡£Á£ÉÅÞ¤ÎÀßÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ë£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼»á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ä½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ºÝ¡¢Çò²¾ÌÌ¤ÇÁÇ´é¤ò±£¤·¤¿¤ê¡¢ËÜÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£

¡Ö´é¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºö¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Áªµó¤ÇÌ¾Á°¤ä´é¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ä»Å»ö¤ò¼­¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¡Ê£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼»á¡Ë

¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¸å¤Ë£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼»á¤ÎÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤ê¡¢´û¤Ë£³·î¤ÎÅìµþ¡¦¾®¶â°æ»ÔµÄÁª¤Ë£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£²¹æ»á¡¢£¶·î¤ÎÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ë£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£³¹æ»á¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÊÌ¤Î¿ÍÊª¤Ç¡¢£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£´¹æ»á¤¬ÆüÄøÅª¤Ëº£Ç¯½é¤ÎÁªµóÄ©Àï¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¤µ¤é¤ËÂçÄÅ°½¹á»áÎ¨¤¤¤ë¹ñÀ¯À¯ÅÞ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡×¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£

¡¡£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼»á¤Ï¡Ö»ä¤â£´¹æ¤âºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éº£²ó¿äÁ¦¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÄÅÅÞ¼ó¤«¤é¤Ï¡Ø£³¹æ¤È¤«£´¹æ¤È¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤­¤é¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£´¹æ¤¬ÂçÄÅÅÞ¼ó¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¡¢¿äÁ¦¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼»á¤ÏºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¸øÇ§¤ÇÅìµþ£²£³¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ó¥éÅù¤Ç¤ÏÁÇ´é¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¡££Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£´¹æ»á¤Ï­à¿È¥Ð¥ì­á¤»¤º¤ËÅê³«É¼Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡£