¡ÚÌîµå¤Î¥®¥â¥ó¡¡ÃÎ¤Ã¤ÆQ¡Û³ÚÅ·¡¦°¤Éô¡¡35ºÐÄ¹ÂÇÁý¤Ø¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡Ö²¼È¾¿È¶¯¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡2025Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÌîµå¤Î¥®¥â¥ó¡¡ÃÎ¤Ã¤ÆQ¡Ê¤¤å¡¼¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÌîµå¤Îµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï³ÚÅ·¡¦°¤Éô¼÷¼ùÆâÌî¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Q:¿·ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÁÀ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡A:ºòµ¨¤è¤êÉ¨¤ò¿¼¤¯¶Ê¤²¤ë¿·¥Õ¥©¡¼¥à¡£³ÚÅ·¡¦°¤Éô¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÏÆÍ¤ÃÎ©¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¾¯¤·½Å¿´¤ò²¼¤²¡¢¤è¤ê²¼È¾¿È¤ò¶¯¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÍøÅÀ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»î¹Ôºø¸í¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡Ö°Õ¼±¤Å¤±¤°¤é¤¤¡£¤Þ¤À»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï78»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éÀõÂ¼¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î9ËÜÎÝÂÇ¡£ÃæÆü»þÂå¤Î20Ç¯¤Î13ËÜÎÝÂÇ¤¬ºÇÂ¿¤Ç·è¤·¤Æ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖËèÇ¯¡¢Ä¹ÂÇ¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£ºÇ¹â¤Î¶µºà¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢ÄÌ»»300ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê3ËÜ¤ËÇ÷¤ëÆ±Î½¤ÎÀõÂ¼¡£¼«¿È¤è¤ê¤â1³ØÇ¯²¼¤À¤¬¡ÖÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¸¦µæ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¶¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¿¶¤é¤Ê¤¤¤ÇÊÑ¤ÊÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤È¸å²ù¤¹¤ë¡£¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Ãµµæ¿´¤Ï¥Á¡¼¥à¿ï°ì¤Î35ºÐ¡£¤³¤³¤¾¤Ç¹ë²÷¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ä¤¿¤á¡¢ÂÇ·â¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¡£