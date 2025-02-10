韓国の主な週間日程（１０〜１６日）
◇１０日（月）
▲国会本会議、最大野党「共に民主党」が交渉団体代表演説（１０：００）
◇１１日（火）
▲閣議（８：００）
▲国会本会議、与党「国民の力」が交渉団体代表演説（１０：００）
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾審判、第７回弁論（１０：００、憲法裁判所）
▲国会国防委員会の全体会議（１４：３０）
◇１２日（水）
▲国会、対政府質疑（政治・外交・統一・安全保障分野、１４：００）
◇１３日（木）
▲尹大統領の弾劾審判、第８回弁論（１０：００、憲法裁）
▲国会、対政府質疑（経済分野、１４：００）
◇１４日（金）
▲国会、対政府質疑（教育・社会・文化分野、１４：００）
▲ＢＴＳ（防弾少年団）のＶ（ブイ）さんとＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク）さんが名誉を傷つけられたとしてユーチューバーに損害賠償を求めた訴訟の判決（１４：１０、ソウル西部地裁）
◇１５日（土）
▲Ｎソウルタワーと東京タワーの同時ライトアップイベント（１８：００〜１８：３０）
◇１６日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲国会本会議、最大野党「共に民主党」が交渉団体代表演説（１０：００）
◇１１日（火）
▲閣議（８：００）
▲国会本会議、与党「国民の力」が交渉団体代表演説（１０：００）
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾審判、第７回弁論（１０：００、憲法裁判所）
▲国会国防委員会の全体会議（１４：３０）
◇１２日（水）
▲国会、対政府質疑（政治・外交・統一・安全保障分野、１４：００）
▲尹大統領の弾劾審判、第８回弁論（１０：００、憲法裁）
▲国会、対政府質疑（経済分野、１４：００）
◇１４日（金）
▲国会、対政府質疑（教育・社会・文化分野、１４：００）
▲ＢＴＳ（防弾少年団）のＶ（ブイ）さんとＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク）さんが名誉を傷つけられたとしてユーチューバーに損害賠償を求めた訴訟の判決（１４：１０、ソウル西部地裁）
◇１５日（土）
▲Ｎソウルタワーと東京タワーの同時ライトアップイベント（１８：００〜１８：３０）
◇１６日（日）
▲特になし
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