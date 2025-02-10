◇１０日（月）

▲国会本会議、最大野党「共に民主党」が交渉団体代表演説（１０：００）

◇１１日（火）

▲閣議（８：００）

▲国会本会議、与党「国民の力」が交渉団体代表演説（１０：００）

▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾審判、第７回弁論（１０：００、憲法裁判所）

▲国会国防委員会の全体会議（１４：３０）

◇１２日（水）

▲国会、対政府質疑（政治・外交・統一・安全保障分野、１４：００）

◇１３日（木）

▲尹大統領の弾劾審判、第８回弁論（１０：００、憲法裁）

▲国会、対政府質疑（経済分野、１４：００）

◇１４日（金）

▲国会、対政府質疑（教育・社会・文化分野、１４：００）

▲ＢＴＳ（防弾少年団）のＶ（ブイ）さんとＪＵＮＧ　ＫＯＯＫ（ジョングク）さんが名誉を傷つけられたとしてユーチューバーに損害賠償を求めた訴訟の判決（１４：１０、ソウル西部地裁）

◇１５日（土）

▲Ｎソウルタワーと東京タワーの同時ライトアップイベント（１８：００〜１８：３０）

◇１６日（日）

▲特になし
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