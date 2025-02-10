¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡¡Á´¹ñÂç³ØÂÐ¹»ÃË½÷º®¹ç±ØÅÁ¤ÎÂç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡¡¸µÎ¦¾åÉô¡Ö°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ê28¡Ë¤¬¡¢16Æü¤ËÂçºå¡¦Ä¹µï¸ø±à¤ÎÆÃÀß¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÁ´¹ñÂç³ØÂÐ¹»ÃË½÷º®¹ç±ØÅÁ¡×¤ÎÂç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÆ±ÆüÀµ¸á¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢À¾Èª¤â½Ð±é¡£¡ÖÇòÇ®¤·¤¿¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡21Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÃË½÷º®¹ç¤ÎÀ¤³¦Í£°ì¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¡¢ÃË½÷6¿Í¤¬¸ò¸ß¤Ë¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£º£²ó¤ÏÁ´¹ñ20¹»¤È´ØÀ¾³ØÏ¢ÁªÈ´¤¬·ãÆ®¤¹¤ë¡£
¡¡À¾Èª¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ÏÎ¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¡£110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ä400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ê¤É¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Ä¹µï¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉÜÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤éSTARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î´ØÀ¾Àª¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖKAMIGATA¡¡BOYZ¡×¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¸ø±àÆâ¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¡£³«ºÅÃÏ¤È¤â¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¿ÍÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é±ØÅÁ¤äÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ï·ç¤«¤µ¤º¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Ë·È¤ï¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸´¶¤¸¤Ç¡ÈÂ®¤¤¡ª¡É¤È¤«¡ÈÀ¨¤¤¡ª¡É¤È¤«¡¢¶½Ê³¤·¤¿À¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö²òÀâ¤ä¼Â¶·¤Î¥×¥í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£ËÍ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Âç¹¥¤¤ÊÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¡£