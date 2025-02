俳優の北村匠海が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新ブランドアンバサダーに就任。北村が初出演する、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新テレビCMが、2月11日(火)から放送される。■“NO LIMIT!”に共感2021年の開業20周年から、ブランドスローガンを“NO LIMIT!”とし、限界の無い超感動・超興奮のエンターテイメント体験を通じて、ゲストに超元気を届け、2022年春からは、日々のストレスや制約から開放され、誰もが自分の殻を破り超元気になれる特別な場所「超元気特区」として、ゲストを迎えてきたユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

そんな本パークの超興奮体験をより一層盛り上げる“新ブランドアンバサダー”に、俳優の北村匠海が就任することになった。映画、テレビドラマ、歌手、声優、クリエイターなど、幅広い才能で多岐にわたって活躍している北村は、パークの“NO LIMIT!”な姿勢に深く共感しており、「まさしく僕自身も“NO LIMIT!”という、限界を作らないことは常日頃考えています。役者だったり、音楽だったりとかいろんなことをやっている中で、毎回壁には必ず直面するのですが、そこに対して、自分にはできないと思わないようにしています。挑戦していくしかないし、その連続だと思っているので、“NO LIMIT!”とは、まさに僕自身のスローガンだなと思っています」とコメント。北村が初出演する新テレビCMは、2月11日(火)から公開。本CMでは、恐竜息づく「ジュラシック・パーク」エリアでの驚きと刺激に満ちた大冒険や、アソビの本能を解き放ち、思わず“PLAY WILD!”してしまう「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新エリア「ドンキーコング・カントリー」など、今春のパークで楽しめるさまざまな体験で超熱狂する北村の姿が、これまでにない表情で描かれている。春のパークにはほかにも、絵の中の世界に飛び込み、子どもから大人まで誰もが夢中になれる「ドラえもん4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜」や、10周年を迎え、より一層の盛り上がりを見せる“超衝撃・超リアル”なイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2025」など、“はじめて”の冒険・刺激・熱狂の連続で、一生の“宝もの”になるような思い出をつくれるエンターテイメントが盛りだくさんとなっている。HARRY POTTER and all related characters and elements(C)& TM Warner Bros.Entertainment Inc.Publishing Rights(C)J.K.Rowling.MINIONS TM &(C)2025 Universal Studios.(C)NintendoTM and(C)2025 Sesame Workshop(C)2025 Peanuts Worldwide LLCTM &(C)Universal Studios & Amblin EntertainmentTM &(C) Universal Studios.All rights reserved.