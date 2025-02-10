セビージャvsバルセロナ スタメン発表
[2.9 ラ・リーガ第23節](ラモン・サンチェス・ピスファン)
※29:00開始
<出場メンバー>
[セビージャ]
先発
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 4 キケ・サラス
DF 22 ロイク・バデ
DF 26 フアンル・サンチェス
MF 5 ルベン・バルガス
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 11 ドディ・ルケバキオ
MF 17 サウール・ニゲス
MF 20 ジブリル・ソウ
FW 7 アイザック・ロメロ
控え
GK 1 アルバロ・フェルナンデス
GK 31 アルベルト フローレス
DF 23 マルコン
DF 35 Ramón Martínez
MF 10 スソ
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 27 スタニス・イドゥンボ・ムザンボ
MF 28 Manu Bueno
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 21 チデラ・エジュケ
監督
ガルシア・ピミエンタ
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 2 パウ・クバルシ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※29:00開始
<出場メンバー>
[セビージャ]
先発
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 4 キケ・サラス
DF 22 ロイク・バデ
DF 26 フアンル・サンチェス
MF 5 ルベン・バルガス
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 11 ドディ・ルケバキオ
MF 17 サウール・ニゲス
MF 20 ジブリル・ソウ
FW 7 アイザック・ロメロ
GK 1 アルバロ・フェルナンデス
GK 31 アルベルト フローレス
DF 23 マルコン
DF 35 Ramón Martínez
MF 10 スソ
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 27 スタニス・イドゥンボ・ムザンボ
MF 28 Manu Bueno
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 21 チデラ・エジュケ
監督
ガルシア・ピミエンタ
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 2 パウ・クバルシ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります