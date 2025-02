【北村匠海さん「USJ」“新ブランドアンバサダー”就任】2月10日 発表

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2月10日、“新ブランドアンバサダー”として俳優の北村匠海さんを就任したことを発表した。また新TVCMが2月11日より公開される。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、開業20周年より、ブランドスローガンを“NO LIMIT!”とし、限界の無い感動・興奮のエンターテイメント体験を提供している。さらに2022年春からは、日々のストレスや制約から開放され、誰もが自分の殻を破り「超元気」になれる特別な場所「超元気特区」として、来園者を迎えている。

そして今回、パークの超興奮体験をより一層盛り上げるに、“新ブランドアンバサダー”として北村匠海さんが就任することが決定した。映画やテレビドラマ、歌手、声優、クリエイターなど、幅広い才能で多岐にわたって活躍されている北村さんは、パークの“NO LIMIT!”な姿勢に深く共感しており、「“NO LIMIT!”とは、まさに僕自身のスローガンだなと思っています。」と語っている。

北村さんの初出演となる新TVCMは、明日2月11日より公開される。本CMでは、恐竜息づく「ジュラシック・パーク」エリアでの驚きと刺激に満ちた大冒険や、アソビの本能を解き放ち、思わず“PLAY WILD!”してしまうスーパー・ニンテンドー・ワールドの新エリア「ドンキーコング・カントリー」など、今春のパークで楽しめる様々な体験で超熱狂する北村さんの姿が、これまでにない表情で描かれる。

春のパークには他にも、絵の中の世界に飛び込み、子どもから大人まで誰もが夢中になれる「ドラえもん4-D アート・アドベンチャー ~のび太の絵世界物語~」や、10周年を迎え、より一層の盛り上がりを見せる“超衝撃・超リアル”なイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2025」など、“はじめて”の冒険・刺激・熱狂の連続で、一生の“宝もの”になるような思い出を作れるエンターテイメントが盛りだくさんとなっている。

CM公開詳細

TVCM:2月11日から放映予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト:2月10日10時公開

□ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

北村匠海さんより、ゲストへスペシャルメッセージ

――今春のテーマは「はじめてのキミだらけ、さぁ、いつか宝ものになる1日へ」ですが、北村さんはどんな宝ものになるような1日を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで過ごしたいですか?

北村さん:子どもの時好きだったゲームとかキャラクター、アニメ、映画だったり、そういう今でも変わらずに好きっていうものが、パークに行くと、目の前に実体験としてあるっていうのを感じています。特に、ハリー・ポッターのエリアで感じたあの感覚を、また味わいに行きたいなと思っています。

僕自身、日々の刺激が足りてない感じは、正直あります。普段の生活で、モニターに向かってゲームしていても、それはやっぱり画面の向こうの世界で、実際にその世界の中に行けるという体験をまたしたいですね。パークには刺激があふれていると思いますので、そんな体験で超元気になりたいですね!

――ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新ブランドアンバサダーとして、ゲストのみなさまにメッセージをお願いします。

北村さん:日本中、世界中が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを通じて超元気になれるように、僕もその思いをしっかり届けていきたいと思います。CM撮影でこれだけ声をNO LIMIT!させるくらいの熱量でやらせていただきました! これからも、どうぞよろしくお願いします!

【北村匠海さんプロフィール】

東京都出身。2008 年に映画「DIVE!!」で映画デビュー、2011年には4人組バンド「DISH//」を結成。映画「君の膵臓をたべたい」で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。主な出演作にドラマ「にじいろカルテ」「星降る夜に」、「アンチヒーロー」、映画「明け方の若者たち」、「とんび」、「東京リベンジャーズ」、「法廷遊戯」、Netflix「幽☆遊☆白書」等。

また、2025年度前期NHK連続テレビ小説「あんぱん」で柳井嵩役を務める。公開待機作に、企画・脚本・監督を務めた短編映画「世界征服やめた」が2月7日公開、主演映画「悪い夏」が3月20日に公開予定。

