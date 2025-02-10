北村匠海、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの“新ブランドアンバサダー”就任！新TVCMに登場
■「パークには刺激があふれていると思いますので、そんな体験で超元気になりたいです」（北村匠海）
北村匠海（DISH//）が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを盛り上げる“新ブランドアンバサダーに決定した。
北村の初出演となる新TVCMは、2月11日10時より公開。本CMでは、恐竜息づく「ジュラシック・パーク」エリアでの驚きと刺激に満ちた大冒険や、アソビの本能を解き放ち、思わず“PLAY WILD!”してしまうスーパー・ニンテンドー・ワールドの新エリア「ドンキーコング・カントリー」など、今春のパークで楽しめる様々な体験で超熱狂する北村の姿が、これまでにない表情で描かれている。
春のパークには他にも、絵の中の世界に飛び込み、子どもから大人まで誰もが夢中になれる『ドラえもん 4-Dアート・アドベンチャー ～のび太の絵世界物語～』や、10周年を迎え、より一層の盛り上がりを見せる “超衝撃・超リアル”なイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2025』など、“はじめて”の冒険・刺激・熱狂の連続で、一生の“宝もの”になるような思い出が作れるエンターテイメントが盛りだくさん。家族みんなで春のパークを“NO LIMIT!”で楽しみたい。
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