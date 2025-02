◆XG、初のTVCM出演 宇宙の店舗「マクドナルド GALAXY店」に登場

【モデルプレス=2025/02/10】HIPHOP/R&BガールズグループXG(エックスジー)が10日よりOAがスタートしたマクドナルドのTVCMに初出演を果たした。XGは今回が初めてのTVCM出演となる。日本マクドナルド株式会社は、ライブ配信を通してリアルタイムに推しとともに好きなメニューを食べながら、マクドナルドパーティーをしているような気分を楽しめる新しいコンテンツ「#リアタイマクパ(リアルタイムマックパーティー)」を19日に開催。今回は、独創的な世界観で国内外の音楽シーンを牽引している人気グループ・XGが登場し、誰もが大好きなマックフライポテトを視聴者と一緒に食べる「#リアタイマクパ」のポテトパーティー篇をマクドナルド公式TikTokおよび公式YouTubeにてライブ配信。さらに、XGが「#リアタイマクパ」を配信しているスタジオでの生観覧にご招待する「#最前列でリアタイマクパ」キャンペーンも実施する。

◆XG、TVCMに「IN THE RAIN (McDonald´s REMIXX)」使用

◆XGインタビュー

配信に先駆け、10日より「#リアタイマクパ」の魅力を、XGと親和性のある「GALAXY=銀河」の世界観で描いたWEB MOVIE「リアタイマクパ with XG」篇の公開に加え、新TVCM「モバイルオーダーで席でワイワイ注文」篇(15秒)、「ポテトクーポンでアガっちゃう?」篇(15秒)、「家までお届け」篇(15秒)の全3篇を順次放映開始。メンバーは個性的な宇宙人スタイルに身を包み、今回のためだけに用意された宇宙の店舗「マクドナルド GALAXY店」に登場し、宇宙人のALPHAZ(読み仮名:アルファズ・XGのファンの総称)と一緒に「#リアタイマクパ」する様子が描かれている。また、TVCMの世界観を再現した期間限定のPOP-UPイベント「マクドナルド GALAXY展」を19日から23日まで原宿八角館にて開催。会場ではTVCMの着用衣装や撮影のオフショットなど、ここでしか見られない特別なアイテムが展示される。TVCMでは、XGのオリジナル楽曲「IN THE RAIN (McDonald´s REMIXX)」が使用されている。「IN THE RAIN」は、XGが昨年11月にリリースし、米ビルボード・アルバム・チャートBillboard 200に初のランクインを果たした2nd Mini Album「AWE」の収録曲で、今回のCMのために編曲された楽曲。「IN THE RAIN (McDonald´s REMIXX)」は、10日より、TikTok、Instagramで楽曲配信がスタートしている。(modelpress編集部)Q.初めてのTVCM撮影とのことでいかがでしたか?JURIN:普段から大好きなマクドナルドさんにこのように起用していただいて、すごく光栄でした。初めてのテレビCM撮影だったのですごくドキドキしていたんですけど、XGらしくXtraordinaryな宇宙のような空間で撮影できて、皆さんにご覧いただくのがすごく楽しみです。Q.マクドナルドとのコラボと聞いた時はどんな気持ちでしたか?A. CHISA:めちゃくちゃ嬉しかったです。本当に小さい時から毎回ハッピーセットを楽しみにしてきて、練習生の時はチートデイのご褒美としてマクドナルドをめちゃくちゃ愛しまくっていたので、「えーっ?!本当ですか?!」という感じでした。嬉しかったです、ありがとうございます。Q.マクドナルドでの思い出や、普段食べる、これは絶対に注文する!というメニューはありますか?COCONA:よくMAYAとレッスン終わりに食べに行ったり、1人でもレッスン後に食べていました。それがご褒美みたいになっていて、いつも頼んでいたのは「スパチキ」です。Q.今回のCMは「来なよ、圧倒的最前列。」がキーワードとなっています。「最前列」にちなんでアーティストとして最前列(最前線)で活躍するXGの皆さんは、2025年はどんな一年にしたいですか?HINATA:今年もXGの音楽や、私たちが表現したいものをもっともっと突き詰めていけたらいいなと思っています。自分たちからもっとクリエイティブなことに関わったり、コンテンツを発信したりしていきたいです。Q.XGの世界観をマクドナルドと融合させた今回のCMですが、今日のファッション・スタイリングで気に入っているポイントを教えてください。JURIA:みんな「宇宙人」という感じで、一人一人違った個性あふれる宇宙人のスタイリングなんですけど、今日の私のファッションのポイントは、見ての通り肩に髪の毛さんがついていたり、いろんなところに髪の毛さんがあるところです。色使いもピンクと緑で本当にカラフル。みんな個々でも良いけど、並ぶともっと良くなるという宇宙人スタイルでいかせていただいています。Q.今回のキャンペーンでは「リアタイマクパ」で新しいマクドナルドの楽しみ方を提案していて、「推し活応援」をテーマにしております。マクドナルドを通して、ファンの皆さんと繋がることについてどう思いますか?MAYA:私たちは食べることが大好きなので、ALPHAZ(XGのファンの総称)とリアタイマクパができたらめっちゃ嬉しいです。リアタイマクパを通して、ALPHAZと一緒にいっぱい食べて、元気もりもりの思い出をいっぱい作りたいです。めっちゃ楽しみです。Q.最後に、マクドナルドのお客さまやファンの皆様に一言お願いします。HINATA:いつも応援本当にありがとうございます。XGと一緒にマクドナルドを食べて、毎日をEnjoy The Momentしていきましょう!