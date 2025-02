開業20周年より、ブランドスローガンを“NO LIMIT!”とし、限界の無い超感動・超興奮のエンターテイメント体験を通じて、皆さまに超元気をお届けしているユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

今回、パークの超興奮体験をより一層盛り上げる“新ブランドアンバサダーに、俳優の北村匠海さんが就任することが決定!

新TVCM情報とあわせて紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“新ブランドアンバサダー”就任

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

TVCM:2025年2月11日(火・祝)から放映予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト:2025年2月10日(月)AM10:00公開

URL:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/nolimit

映画、テレビドラマ、歌手、声優、クリエイターなど、幅広い才能で多岐にわたって活躍されている北村さんは、パークの“NO LIMIT!”な姿勢に深く共感し、「まさしく僕自身も“NO LIMIT!”という、限界を作らないことは常日頃考えています。役者だったり、音楽だったりとかいろんなことをやっている中で、毎回壁には必ず直面するのですが、そこに対して、自分にはできないと思わないようにしています。挑戦していくしかないし、その連続だと思っているので、“NOLIMIT!”とは、まさに僕自身のスローガンだなと思っています。」と語ってくださいました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

北村さんの初出演となる新TVCMは、2025年2月11日(火)より公開。

本CMでは、恐竜息づく「ジュラシック・パーク」エリアでの驚きと刺激に満ちた大冒険や、アソビの本能を解き放ち、思わず“PLAYWILD!”してしまうスーパー・ニンテンドー・ワールドの新エリア「ドンキーコング・カントリー」など、今春のパークで楽しめる様々な体験で超熱狂する北村さんの姿が、これまでにない表情で描かれています。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

春のパークには他にも、絵の中の世界に飛び込み、子どもから大人まで誰もが夢中になれる『ドラえもん4-Dアート・アドベンチャー〜のび太の絵世界物語〜』や、10周年を迎え、より一層の盛り上がりを見せる“超衝撃・超リアル”なイベント『ユニバーサル・クールジャパン2025』など、“はじめて”の冒険・刺激・熱狂の連続で、一生の“宝もの”になるような思い出をつくっていただけるエンターテイメントが盛りだくさんです☆

新ブランドアンバサダーの北村匠海さんよりスペシャルメッセージ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ーー今春のテーマは「はじめてのキミだらけ、さぁ、いつか宝ものになる1日へ」ですが、北村さんはどんな宝ものになるような1日を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで過ごしたいですか?

北村匠海さん:

子どもの時好きだったゲームとかキャラクター、アニメ、映画だったり、そういう今でも変わらずに好きっていうものが、パークに行くと、目の前に実体験としてあるっていうのを感じています。

特に、ハリー・ポッターのエリアで感じたあの感覚を、また味わいに行きたいなと思っています。

僕自身、日々の刺激が足りてない感じは、正直あります。

普段の生活で、モニターに向かってゲームしていても、それはやっぱり画面の向こうの世界で、実際にその世界の中に行けるという体験をまたしたいですね。

パークには刺激があふれていると思いますので、そんな体験で超元気になりたいですね!

ーーユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新ブランドアンバサダーとして、ゲストのみなさまにメッセージをお願いします。

北村匠海さん:

日本中、世界中が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを通じて超元気になれるように、僕もその思いをしっかり届けていきたいと思います。

CM撮影でこれだけ声をNO LIMIT!させるくら いの熱量でやらせていただきました!

これからも、 どうぞよろしくお願いします!

北村匠海さんが“新ブランドアンバサダー”就任!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン新TVCMは、2025年2月11日(火)より放映スタートです。

