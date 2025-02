HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが、きょう10日より放映がスタートしたマクドナルドのテレビCMに初出演している。XGと親和性のある「GALAXY=銀河」の世界観で描かれたウェブムービー「リアタイマクパ with XG」篇の公開に加え、マクドナルドの新テレビCM全3篇が順次公開される。今回が初めてのテレビCM出演となるXGが、個性的な宇宙人スタイルに身を包み、今回のためだけに用意された宇宙の店舗「マクドナルド GALAXY店」に登場し、宇宙人のALPHAZ(アルファズ・XGのファンの総称)と一緒に「#リアタイマクパ(リアルタイムマックパーティー)」する様子がCMで描かれている。

「#リアタイマクパ」は、ライブ配信を通してリアルタイムに推しとともに同じメニューを食べながらマクドナルドパーティーを楽しめる新しいコンテンツで、19日には、XGメンバーと一緒に、マックフライポテトを視聴者と一緒に食べる「#リアタイマクパ」のポテトパーティー篇が、マクドナルド公式TikTokおよび公式YouTubeにてライブ配信される。あわせて、テレビCMの世界観を再現した期間限定のPOP-UPイベント「マクドナルド GALAXY展」が19〜23日まで原宿八角館にて開催される。会場ではテレビCMの着用衣装や撮影のオフショットなど、特別なアイテムが展示される。また、テレビCMでは、XGのオリジナル楽曲「IN THE RAIN(McDonald's REMIXX)」が使用されている。「IN THE RAIN」は、2ndミニアルバム『AWE』の収録曲で、今回のCMのために編曲された楽曲。「IN THE RAIN(McDonald's REMIXX)」は、10日より、TikTok、インスタグラムで楽曲配信がスタートしている。