■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(2666) オートＷ　　　 東証スタンダード
(3936) ＧＷ　　　　　 東証グロース
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(8107) キムラタン　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9229) サンウェルズ　 東証プライム
(6723) ルネサス　　　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(278A) テラドローン　 東証グロース
(4481) ベース　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS