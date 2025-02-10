＜個人投資家の予想＞ 02月10日 02時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン 東証スタンダード
(2666) オートＷ 東証スタンダード
(3936) ＧＷ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(8107) キムラタン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9229) サンウェルズ 東証プライム
(6723) ルネサス 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(4481) ベース 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン 東証スタンダード
(2666) オートＷ 東証スタンダード
(3936) ＧＷ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(8107) キムラタン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9229) サンウェルズ 東証プライム
(6723) ルネサス 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(4481) ベース 東証プライム
出所：MINKABU PRESS