¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÅì³¤ÃÏ¶èÁª¡ÛËÌÀî½áÆó £·Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î£ÇµÍ¥½Ð¡Ö¥³¡¼¥¹¤ÏÆ°¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤Å¤±Àë¸À
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î£Ç£É¡ÖÂè£·£°²óÅì³¤ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï£¹Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡ËÌÀî½áÆó¡Ê£´£²¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¤â£±£Í¼êÁ°¤Ç¡ÖÊÑ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤ÈÄËº¨¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥ó¡£Æ¨¤²¤ë°ëÉôÀ¿¤òÊá¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£Í¤ÇÌøÂô°ì¤òÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤Æ£²Ãå¤ËÉâ¾å¡££²£°£±£¸Ç¯¤È¤³¤Ê¤á¤ÎÃÏ¶èÁª°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£²²óÌÜ¤Î£ÇµÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤ÎÏÈÈÖ¤¬£µ¹æÄú¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¡Ö¥³¡¼¥¹¤ÏÆ°¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤Å¤±Àë¸À¡£º£Àá¤ÏÏ¢Æü¤ÎÃæ»ß¤â¤¢¤êÉÔ²º¥à¡¼¥É¡£¥é¥¹¥È¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡£