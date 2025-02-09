[2.9 セリエA第24節](サルデーニャ・アレーナ)

※23:00開始

<出場メンバー>

[カリアリ]

先発

GK 25 エリア・カプリーレ

DF 3 トンマーゾ・アウジェッロ

DF 6 セバスティアーノ・ルペルト

DF 26 ジェリー・ミナ

DF 28 ガブリエレ・ザッパ

MF 8 ミッシェル・アドポ

MF 10 ニコラス・ビオラ

MF 19 ナディル・ゾルテア

MF 29 A. Makoumbou

MF 97 マッティア・フェリチ

FW 91 ロベルト・ピッコリ

控え

GK 22 H. Auseklis

GK 71 アレン・シェリ

DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ

DF 33 アダム・オベルト

MF 14 アレッサンドロ・デイオラ

MF 16 M. Prati

MF 18 ラズバン・マリン

MF 21 ヤクブ・ヤンクト

MF 70 ジャンルカ・ガエターノ

FW 9 F. Coman

FW 30 レオナルド・パボレッティ

FW 77 ジト・ルブンボ

FW 80 キングストン・ムタンドワ

監督

ダビデ・ニコラ

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 21 A. Vogliacco

DF 46 ジョバンニ・レオーニ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ

MF 23 ドリサ・カマラ

FW 30 ミラン・ジュリッチ

控え

GK 40 エドアルド・コルヴィ

GK 60 M. Moretta

DF 4 ボトンド・バログ

DF 18 M. Løvik

DF 63 N. Trabucchi

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 20 アントワーヌ・エノー

MF 27 エルナニ

MF 65 E. Plicco

FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト

FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー

FW 17 ヤコブ・オンドレイカ

FW 32 M. Pellegrino

FW 61 アナス・ハジ・モハメド

FW 98 デニス・マン

監督

Fabio Pecchia

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります