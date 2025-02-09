カリアリvsパルマ スタメン発表
[2.9 セリエA第24節](サルデーニャ・アレーナ)
※23:00開始
<出場メンバー>
[カリアリ]
先発
GK 25 エリア・カプリーレ
DF 3 トンマーゾ・アウジェッロ
DF 6 セバスティアーノ・ルペルト
DF 26 ジェリー・ミナ
DF 28 ガブリエレ・ザッパ
MF 8 ミッシェル・アドポ
MF 10 ニコラス・ビオラ
MF 19 ナディル・ゾルテア
MF 29 A. Makoumbou
MF 97 マッティア・フェリチ
FW 91 ロベルト・ピッコリ
控え
GK 22 H. Auseklis
GK 71 アレン・シェリ
DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ
DF 33 アダム・オベルト
MF 14 アレッサンドロ・デイオラ
MF 16 M. Prati
MF 18 ラズバン・マリン
MF 21 ヤクブ・ヤンクト
MF 70 ジャンルカ・ガエターノ
FW 9 F. Coman
FW 30 レオナルド・パボレッティ
FW 77 ジト・ルブンボ
FW 80 キングストン・ムタンドワ
監督
ダビデ・ニコラ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 21 A. Vogliacco
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 30 ミラン・ジュリッチ
控え
GK 40 エドアルド・コルヴィ
GK 60 M. Moretta
DF 4 ボトンド・バログ
DF 18 M. Løvik
DF 63 N. Trabucchi
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 27 エルナニ
MF 65 E. Plicco
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 32 M. Pellegrino
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
FW 98 デニス・マン
監督
Fabio Pecchia
※23:00開始
<出場メンバー>
[カリアリ]
先発
GK 25 エリア・カプリーレ
DF 3 トンマーゾ・アウジェッロ
DF 6 セバスティアーノ・ルペルト
DF 26 ジェリー・ミナ
DF 28 ガブリエレ・ザッパ
MF 8 ミッシェル・アドポ
MF 10 ニコラス・ビオラ
MF 19 ナディル・ゾルテア
MF 29 A. Makoumbou
MF 97 マッティア・フェリチ
控え
GK 22 H. Auseklis
GK 71 アレン・シェリ
DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ
DF 33 アダム・オベルト
MF 14 アレッサンドロ・デイオラ
MF 16 M. Prati
MF 18 ラズバン・マリン
MF 21 ヤクブ・ヤンクト
MF 70 ジャンルカ・ガエターノ
FW 9 F. Coman
FW 30 レオナルド・パボレッティ
FW 77 ジト・ルブンボ
FW 80 キングストン・ムタンドワ
監督
ダビデ・ニコラ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 21 A. Vogliacco
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 30 ミラン・ジュリッチ
控え
GK 40 エドアルド・コルヴィ
GK 60 M. Moretta
DF 4 ボトンド・バログ
DF 18 M. Løvik
DF 63 N. Trabucchi
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 27 エルナニ
MF 65 E. Plicco
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 32 M. Pellegrino
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
FW 98 デニス・マン
監督
Fabio Pecchia
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります