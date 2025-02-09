＜個人投資家の予想＞ 02月09日 23時 ＜個人投資家の予想＞ 02月09日 23時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(2459) アウン 東証スタンダード

(2666) オートＷ 東証スタンダード

(3936) ＧＷ 東証グロース

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(8107) キムラタン 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(9229) サンウェルズ 東証プライム

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(278A) テラドローン 東証グロース

(9735) セコム 東証プライム

(7203) トヨタ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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