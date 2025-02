「戦闘態勢で杖を構えるフリーレン」「ミミックにかまれるフリーレン」「ポーズを取るユーベル」など葬送のフリーレンのキャラクターたちがワンダーフェスティバル 2025[冬]の会場に展示されていたので、いろいろ撮影してきました。Wonder Festival 2025 Winter | ワンダーフェスティバル2025【冬】公式サイトです。https://wonfes.jp/specialsite/

ATOMIC-BOM(卓番:3-12-04)のブースにはフリーレンと複製体の戦闘シーンを立体化した作品が展示されていました。価格は2体セットで2万円。角度を変えて撮影するとこんな感じ。いろんな飾り方を楽しめそうです。真剣なまなざし。蒼のスキマ(卓番:3-11-01)のブースにはフリーレンやフェルンの作品が多数展示されていました。「フリーレン -戦闘-」と「フェルン -戦闘-」は向かい合うように配置されていました。価格はいずれも1万6000円です。違う角度から撮影するとこんな感じ。フェルンをアップで撮影。フリーレンもアップで撮影してみました。ミミックにかまれるフリーレンもあります。価格は3000円。幼少期のフェルン。価格は1万4000円です。蒼月草に囲まれたフリーレンとヒンメル。価格は3万50000円でした。一期一会のハイジンクス(卓番:6-24-06)のブースでユーベルを発見。アップで撮影するとこんな感じ。価格は2万円です。グラビアンスキー(卓番:4-26-13)のブースにも1/7スケールのユーベルが展示されていました。価格は1万7000円です。ふすか(卓番:3-20-10)のブースでも1/7スケールのユーベルを発見。Wonder Smith(卓番号:3-22-03)のブースには幼少期のフェルンが展示されていました。Studio MH5(卓番:4-26-03)のブースで1/8スケールのリーニエを発見。価格は1万円です。表情はこんな感じ。部品取車庫(卓番:4-24-12)はデフォルメされたリーニエを展示していました。価格は3500円です。Guiro(卓番:3-33-15)のブースには一級魔法使い試験の二次試験で受験者たちに配布された脱出用ゴーレムが展示されていました。価格は3000円。瓶は透明レジンで作ったそうです。カップヌードルの上に座る大魔法使いを土管ハウジングセンター名古屋(卓番:5-09-03)のブースで発見。ゼーリエがフォークを持った状態でフタの上に座っています。カップヌードルのおもりをさせられてこの表情。価格は5000円です。マックスファクトリーとグッドスマイルカンパニーの合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 39」には、投げキッスするフリーレンのフィギュアが展示されていました。正式名称は「POP UP PARADE フリーレン 投げキッスVer.」で、発売時期は2025年9月、価格は4800円です。表情はこんな感じ。エッチすぎる……セガプラザのブースにはヒンメルとフリーレンのぬいぐるみが展示されていました。どちらもふわぷちシリーズの一員として2025年3月に登場予定です。