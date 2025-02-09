＜個人投資家の予想＞ 02月09日 22時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン 東証スタンダード
(2666) オートＷ 東証スタンダード
(3936) ＧＷ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(8107) キムラタン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9229) サンウェルズ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(9505) 北陸電 東証プライム
(7202) いすゞ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン 東証スタンダード
(2666) オートＷ 東証スタンダード
(3936) ＧＷ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(8107) キムラタン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9229) サンウェルズ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(9505) 北陸電 東証プライム
(7202) いすゞ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS