Çð¤ÎÁ´ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à2G1A¤ÇMVP³ÍÆÀ¡¢WG¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¾®²°¾¾ÃÎºÈ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò½Ð¤»¤ë¾ì½ê¡×
[2.9 ¤Á¤Ð¤®¤ó¥«¥Ã¥× ÀéÍÕ 0-3 Çð ¥Õ¥¯¥¢¥ê]
¡¡¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¿·´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¡¢¿·À¸Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¡È¤ªÈäÏªÌÜ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Á¤Ð¤®¤ó¥«¥Ã¥×¡£¿·²ÃÆþ7Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡È¸Å³ô¡É¤ÎMF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»Ï4Ê¬¡¢¾®²°¾¾¤ÏMFÃç´ÖÈ»ÅÍ(¢«¼¯Åç)¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¿ÊÆþ¡¢±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾41Ê¬¡¢FK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éFW¾®Àô²ÂÊæ(¢«±ºÏÂ)¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò¾®²°¾¾¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çð¤Î3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÃç´Ö¥´¡¼¥ë¤â¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¤Á¤Ð¤®¤ó¥«¥Ã¥×MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¤Ç33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºòµ¨¤ÏFW¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®²°¾¾¡£¥´¡¼¥ë¤Ï2023Ç¯6·î3Æü¤Î»¥ËÚÀï°ÊÍè¤Î¤³¤È¡£Ê£¿ôÆÀÅÀ¤Ï2022Ç¯¤ËÇð¤Ø²ÃÆþ¸å¡¢½é¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¾®²°¾¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢3-4-2-1¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎFW¤ä¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤è¤êÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾®²°¾¾¤Ï¡¢¡ÖÍè½µ¤Î³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤ºàÎÁ¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÄ»À´»þÂå¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆÁÅç¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢µþÅÔ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾®²°¾¾¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµþÅÔ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢Èà¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ì½ï¤ËÀï¤¦ºÝ¤Ë¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤¬Èà¤ÎÆÃÄ§¤òºÇÂç¸Â½Ð¤»¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¤¡¢º¸¤Çµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤Ï¾®²°¾¾¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Îµ¯ÍÑ°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡5¥Ð¥Ã¥¯Åª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¤È¤ë¹¶·âÅª¤ÊÌò³ä¤ËÅö¤Î¾®²°¾¾¤Ï¡Ö²¼¤¬¤é¤º¤ËÁ°¤«¤éÁ°¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò½Ð¤»¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¿·¤¿¤Ê¾®²°¾¾Áü¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)
¡¡¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¿·´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¡¢¿·À¸Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¡È¤ªÈäÏªÌÜ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Á¤Ð¤®¤ó¥«¥Ã¥×¡£¿·²ÃÆþ7Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡È¸Å³ô¡É¤ÎMF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»Ï4Ê¬¡¢¾®²°¾¾¤ÏMFÃç´ÖÈ»ÅÍ(¢«¼¯Åç)¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¿ÊÆþ¡¢±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾41Ê¬¡¢FK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éFW¾®Àô²ÂÊæ(¢«±ºÏÂ)¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò¾®²°¾¾¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çð¤Î3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÃç´Ö¥´¡¼¥ë¤â¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¤Á¤Ð¤®¤ó¥«¥Ã¥×MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÄ»À´»þÂå¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆÁÅç¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢µþÅÔ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾®²°¾¾¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµþÅÔ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢Èà¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ì½ï¤ËÀï¤¦ºÝ¤Ë¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤¬Èà¤ÎÆÃÄ§¤òºÇÂç¸Â½Ð¤»¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¤¡¢º¸¤Çµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¤Ï¾®²°¾¾¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Îµ¯ÍÑ°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡5¥Ð¥Ã¥¯Åª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¤È¤ë¹¶·âÅª¤ÊÌò³ä¤ËÅö¤Î¾®²°¾¾¤Ï¡Ö²¼¤¬¤é¤º¤ËÁ°¤«¤éÁ°¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò½Ð¤»¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¿·¤¿¤Ê¾®²°¾¾Áü¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)