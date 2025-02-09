ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡ÙÊüÁ÷1000²óÌÜ¤Ç½é¤Î¡ÈË¡Î§ÁêÃÌ¡ÉMC¤Ë¡ª
¡¡Íè½µ2·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷1000²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ19»þ58Ê¬¤«¤é2»þ´Ö¤Î³ÈÂçÈÇ¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï2012Ç¯¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë¡Î§ÁêÃÌ¤ò°·¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ëÌîµ®Íý»Ò¤ËËÌÂ¼À²ÃËÊÛ¸î»Î¤é¡¢½é²ó¤È1000²ó¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸«Èæ¤Ù
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÅÜ¤ì¤ë·ÝÇ½¿ÍÂç½¸¹ç¡ª¡×¤È¡Ö°ä»ºÁêÂ³ÌäÂê¡×¡£½é¤á¤ÆË¡Î§ÁêÃÌ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÅÜ¤ê¤ËÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¤¬¥¬¥Á¤ÇÅú¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÇüÂç¤Ê°ä»ºÁêÂ³¤ò¥Þ¥¸¥á¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡2002Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¡¢¤³¤Î23Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¤Ç¤Ï29¿Í¤Î»Ê²ñ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ìÊý¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ½é²ó¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌÂ¼À²ÃËÊÛ¸î»Î¡¢½»ÅÄÍµ»ÒÊÛ¸î»Î¡¢´Ý»³ÏÂÌéÊÛ¸î»Î¡¢¤½¤·¤Æ°ëÌîµ®Íý»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î23Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÀ¯¼£²È¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»þ»ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ëÊüÁ÷1000²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡¡1000²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2·î16Æü19»þ58Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ëÌîµ®Íý»Ò¤ËËÌÂ¼À²ÃËÊÛ¸î»Î¤é¡¢½é²ó¤È1000²ó¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸«Èæ¤Ù
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÅÜ¤ì¤ë·ÝÇ½¿ÍÂç½¸¹ç¡ª¡×¤È¡Ö°ä»ºÁêÂ³ÌäÂê¡×¡£½é¤á¤ÆË¡Î§ÁêÃÌ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÅÜ¤ê¤ËÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¤¬¥¬¥Á¤ÇÅú¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÇüÂç¤Ê°ä»ºÁêÂ³¤ò¥Þ¥¸¥á¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡¡1000²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2·î16Æü19»þ58Ê¬ÊüÁ÷¡£