£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£µ·î¤Î½Õ¥³¥ó³«ºÅ¤òÈ¯É½¡¡¿·¥»¥ó¥¿¡¼¡¦È¬ÌÚ°¦·î¤ÏÎÞ¤Ç¡Öº£¤Î£Á£Ë£Â£´£¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ£Á£Ë£Â£´£¸²ÎÍØº×¡×ºÇ½ªÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¡££´·î¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢£µ·î¤Ë½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î£µÆü¤È£¶Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç£³¸ø±é¤òÍ½Äê¡££µÆü¤Ï£²£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿£Á£Ë£Â£´£¸¤¬¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°£ô£è¡¡£Ù£å£á£ò¡¡½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È£²£°£²£µ¡Á¤³¤ì¤«¤é¤À¡¡Ì¤Íèºî¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç³«ºÅ¡££¶Æü¤ÎÃëÌë£²¸ø±é¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼»³ºÌ´õ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¤Äê¤À¤Ã¤¿£´·î£²ÆüÈ¯Çä¤Î£¶£µ£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î£ã£ï£î£æ£å£ó£ó£é£ï£î¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¡£½é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈ¬ÌÚ°¦·î¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤â¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤È»ä¼«¿È¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î£Á£Ë£Â£´£¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÂåÌÜ£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤Ï¡¢£µ·î¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¤È¤·¤Æ¤Ï£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£