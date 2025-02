大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)の第15節の試合が2月8日(土)と9日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全14クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位8クラブがチャンピオンシップに進出する。

第15節では全14チーム(7カード)の試合が行われた。

SVリーグ女子の開幕戦以来となった埼玉上尾メディックスとNECレッドロケッツ川崎の上位対決。開幕戦では1勝1敗となっていたこの対戦カードだが、今節はアウェーのNEC川崎がGAME1を3ー0で、GAME2を3ー1で制している。ここまでリーグの総得点ランキングで日本人選手1位を誇るアウトサイドヒッター(OH)佐藤淑乃が、攻撃の軸として勝利に貢献。ルーキーながら連日、両チームで1位の得点数となっている。この2連勝で埼玉上尾とNEC川崎の順位は入れ替わり、NEC川崎が3位に浮上している。

©SV.LEAGUE

こちらも注目、皇后杯の決勝でも戦ったSAGA久光スプリングスとヴィクトリーナ姫路の対戦。GAME1はオポジット(OP)ステファニー・サムディとOHグレタ・ザックマリーの外国籍選手2人が躍動し、3ー1でSAGA久光が白星をあげた。続くGAME2では、OP長岡望悠やミドルブロッカー渡邊彩など途中起用のベテラン選手や、チーム最多の32得点をあげた若手OH深澤めぐみの活躍で、SAGA久光がフルセット勝利。ホームで2連勝を飾ったSAGA久光は姫路を抜き、5位となっている。

©SV.LEAGUE

前回の対戦で1勝1敗となっているAstemoリヴァーレ茨城とクインシーズ刈谷の対戦カード。GAME1は敵地ながら刈谷が3ー1で勝利したものの、GAME2ではホームの声援を力に変えたAstemoが圧倒のストレート勝利。今節もこの対戦カードは1勝1敗の痛み分けとなった。

第14節終了時点で9位のPFUブルーキャッツ石川かほくは、首位を走る大阪マーヴェラスに挑んだ。チャンピオンシップ圏内の8位に向け、首位相手にホームで白星をあげたいPFUはGAME1の第1セットを先取するも、以降はセットを奪えず。GAME1は1ー3で、GAME2はストレートで負けを喫した。この2連敗でPFUは11位まで順位を下げている。

©SV.LEAGUE

©SV.LEAGUE

今季未だ白星のない群馬グリーンウイングスは、ここまで12位のKUROBEアクアフェアリーズ相手に勝利を掴みたいところだったが、結果はKUROBEが連日ストレート勝利。群馬の今季初勝利はまたも次戦に持ち越しとなった。一方、ホームで2連勝となったKUROBEは9位まで順位を上げた。

その他、東レアローズ滋賀はアランマーレ山形とのアウェー戦に2連勝。ここまで11位の岡山シーガルズと2位につけているデンソーエアリービーズの対戦は、両日デンソーに軍配が上がっている。

次週の第16節は15日(土)、16日(日)に、デンソー vs KUROBE、姫路 vs 大阪MV、刈谷 vs 埼玉上尾、A山形 vs 岡山、PFU vs 群馬、NEC川崎 vs Astemo、東レ滋賀 vs SAGA久光の7カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第15節GAME1結果

Astemoリヴァーレ茨城 1ー3 クインシーズ刈谷

(21ー25、25ー18、21ー25、22ー25)

アランマーレ山形 1ー3 東レアローズ滋賀

(25ー23、14ー25、25ー27、10ー25)



PFUブルーキャッツ石川かほく 1ー3 大阪マーヴェラス

(25ー22、19ー25、20ー25、19ー25)



岡山シーガルズ 1ー3 デンソーエアリービーズ

(25ー18、19ー25、19ー25、19ー25)



埼玉上尾メディックス 0ー3 NECレッドロケッツ川崎

(16ー25、19ー25、21ー25)



KUROBEアクアフェアリーズ 3ー0 群馬グリーンウイングス

(25ー12、29ー27、25ー23)



SAGA久光スプリングス 3ー1 ヴィクトリーナ姫路

(25ー17、24ー26、25ー18、27ー25)

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第15節GAME2結果

Astemoリヴァーレ茨城 3ー0 クインシーズ刈谷

(25ー16、25ー13、25ー21)

アランマーレ山形 1ー3 東レアローズ滋賀

(25ー19、21ー25、17ー25、15ー25)



PFUブルーキャッツ石川かほく 0ー3 大阪マーヴェラス

(18ー25、15ー25、20ー25)



岡山シーガルズ 0ー3 デンソーエアリービーズ

(27ー29、21ー25、16ー25)



埼玉上尾メディックス 1ー3 NECレッドロケッツ川崎

(19ー25、26ー24、22ー25、23ー25)



KUROBEアクアフェアリーズ 3ー0 群馬グリーンウイングス

(25ー21、25ー16、25ー11)



SAGA久光スプリングス 3ー2 ヴィクトリーナ姫路

(18ー25、25ー23、15ー25、28ー26、15ー11)