◆HANA(ハナ)プレデビュー曲「Drop」MV公開

【モデルプレス=2025/02/09】7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)のプレデビュー曲「Drop」のミュージックビデオが、2月9日22時に公開。各メンバーのパーソナリティやオーディションの様子と連動した演出も盛り込まれている。SKY-HIがCEOを務め、BE:FIRSTやMAZZELが所属するマネジメント/レーベル「BMSG」がプロデューサーにちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」より誕生したHANA。1月31日にリリースされた本楽曲は「No No Girls THE FINAL」最終審査のグループ審査課題曲でもあり、ただの平凡な1人の女の子であった彼女たちが、自分と向き合い、自分を一生懸命磨いてこれから凄いことを成し遂げる強い意志を表した楽曲だ。

この日公開となったミュージックビデオは、エレベーターのボタンを押すと「No」と表示される印象的なシーンから開始。本作を通して印象的なエレベーターのシーンは「同じ船に乗り、上がっていくときも下がっていく時も⼀緒である」というメッセージが込められており、周囲から「No」と言われ続け、地下鉄に象徴されるような陽の光が届かない陰で自分を押し殺していたメンバーたちが、超特急で加速して光の先へ飛び出していく姿が表現されている。それぞれのソロシーンに込められた、各メンバーのパーソナリティやオーディションの様子と連動した演出も見どころとなる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】