AKB48¡¢20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸åÆ£¿¿´õ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¿À¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/09¡ÛAKB48¤¬2·î9Æü¡¢¡ØAKB48 20th Year ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤ÆAKB48¡×²ÎÍØº× in ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¡ÙÀé½©³Ú¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¸åÆ£¿¿´õ
6Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØAKB48 20th Year ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤ÆAKB48¡×²ÎÍØº× in ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡£AKB48ÄÌ»»10ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ AKB48¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·×6¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿²ÎÍØº×¤Ç¤Ï¡¢½éÆü¤Ë¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤ÎÌ¤Í£mie¡¢3ÆüÌÜ¤ÎÌë¸ø±é¤Ë¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜÆü¤ÎÀé½©³Ú¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸åÆ£¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤Ë³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬µ¯¤¤ëÃæ¡¢¸åÆ£¤ÈAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Àé½©³Ú¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¸åÆ£¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ò¤ÊÃÅ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´¶¤¸¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦Â¼»³ºÌ´õ¤Ï¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¤«¤é¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦±é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿È¬ÌÚ°¦·î¤â¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢´À¤¬»ß¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¾ìÆâ¤ÎÇ®µ¤¤¬Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢Ëè¸ø±é¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ÇAKB48¤Î³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿Âè2Éô¤Ø¡£Àé½©³Ú¸ø±é¤Ï¡ÖÀé½©³Ú¤À¤èÁ´°÷½¸¹ç¡ª¥¶¡¦AKB48¥½¥ó¥°¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¸À¤¤ÌõMaybe¡Ù¤Ê¤ÉAKB48¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò°ìµ¤¤Ë¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£
Âè2Éô¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢4ÂåÌÜAKB48¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢4·î2ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë65th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò²ò¶Ø¡£AKB48 20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼Âè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢18´ü¸¦µæÀ¸¤ÎÈ¬ÌÚ°¦·î¤¬AKB48»Ë¾å½é¤Î¸¦µæÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëº£ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡Ù¡£ÁÒÌîÈø¤Ï¡ÖConfession¤Ï¹ðÇò¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡É¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤â½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡ËÀ©Éþ°áÁõ¤Ç¡¢¤ªÃã²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤ÊAKB48¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
È¬ÌÚ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë´ü´Ö¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤«¡¢»×¤ï¤º´¶¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤â¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢AKB48¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤³¤Î¶Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤ÎAKB48¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥°¥ë´ü´Ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èº£ºî¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤ÏÂ³¤¡¢5·î5Æü¡¢6Æü¤ËAKB48¡¦20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAKB48 20th Year ½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£6Æü¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤ËÂ´¶ÈÈ¯É½¤·¡¢6·î15Æü¤ÇAKB48¤òÂ´¶È¤¹¤ëÂ¼»³ºÌ´õ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÃëÌë2¸ø±é¹Ô¤¦¡£
È¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¼»³¤Ï¡ÖÃë¤ÎÉô¤ÏAKB48·à¾ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬1ÈÖ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·à¾ì¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸åÇÚ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ìë¤ÎÉô¤Ï¼«Ê¬¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£ÁÒÌîÈø¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª3¸ø±é¤È¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ø¾¯½÷¤¿¤Á¤è¡Ù¡¢W¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡Ø47¤ÎÁÇÅ¨¤Ê³¹¤Ø¡Ù¤òºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤ÎÆü1ÈÖ¤Î¥³¡¼¥ë¤Ç²ñ¾ì¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢4Æü´Ö6¸ø±é¤ò¶î¤±È´¤±¤¿²ÎÍØº×¤ÏÂçÃÄ±ß¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¸åÆ£¿¿´õ
¢¡¸åÆ£¿¿´õ¡¢AKB48¥é¥¤¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
6Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØAKB48 20th Year ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤ÆAKB48¡×²ÎÍØº× in ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡£AKB48ÄÌ»»10ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ AKB48¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·×6¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿²ÎÍØº×¤Ç¤Ï¡¢½éÆü¤Ë¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤ÎÌ¤Í£mie¡¢3ÆüÌÜ¤ÎÌë¸ø±é¤Ë¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¸åÆ£¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ò¤ÊÃÅ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´¶¤¸¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦Â¼»³ºÌ´õ¤Ï¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¤«¤é¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦±é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿È¬ÌÚ°¦·î¤â¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢´À¤¬»ß¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¢¡Âè2Éô¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½ È¬ÌÚ°¦·î¤¬´¶¶Ë¤Þ¤ë
¾ìÆâ¤ÎÇ®µ¤¤¬Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢Ëè¸ø±é¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ÇAKB48¤Î³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿Âè2Éô¤Ø¡£Àé½©³Ú¸ø±é¤Ï¡ÖÀé½©³Ú¤À¤èÁ´°÷½¸¹ç¡ª¥¶¡¦AKB48¥½¥ó¥°¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¸À¤¤ÌõMaybe¡Ù¤Ê¤ÉAKB48¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò°ìµ¤¤Ë¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£
Âè2Éô¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢4ÂåÌÜAKB48¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢4·î2ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë65th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò²ò¶Ø¡£AKB48 20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼Âè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢18´ü¸¦µæÀ¸¤ÎÈ¬ÌÚ°¦·î¤¬AKB48»Ë¾å½é¤Î¸¦µæÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëº£ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡Ù¡£ÁÒÌîÈø¤Ï¡ÖConfession¤Ï¹ðÇò¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡É¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤â½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡ËÀ©Éþ°áÁõ¤Ç¡¢¤ªÃã²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤ÊAKB48¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
È¬ÌÚ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë´ü´Ö¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤«¡¢»×¤ï¤º´¶¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤â¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢AKB48¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤³¤Î¶Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤ÎAKB48¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥°¥ë´ü´Ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èº£ºî¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡AKB48¡¢20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â·èÄê
¤µ¤é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤ÏÂ³¤¡¢5·î5Æü¡¢6Æü¤ËAKB48¡¦20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAKB48 20th Year ½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£6Æü¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤ËÂ´¶ÈÈ¯É½¤·¡¢6·î15Æü¤ÇAKB48¤òÂ´¶È¤¹¤ëÂ¼»³ºÌ´õ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÃëÌë2¸ø±é¹Ô¤¦¡£
È¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¼»³¤Ï¡ÖÃë¤ÎÉô¤ÏAKB48·à¾ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬1ÈÖ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·à¾ì¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸åÇÚ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ìë¤ÎÉô¤Ï¼«Ê¬¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£ÁÒÌîÈø¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª3¸ø±é¤È¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ø¾¯½÷¤¿¤Á¤è¡Ù¡¢W¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡Ø47¤ÎÁÇÅ¨¤Ê³¹¤Ø¡Ù¤òºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤ÎÆü1ÈÖ¤Î¥³¡¼¥ë¤Ç²ñ¾ì¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢4Æü´Ö6¸ø±é¤ò¶î¤±È´¤±¤¿²ÎÍØº×¤ÏÂçÃÄ±ß¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û