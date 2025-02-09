»³²¼ÈþÌ´Í¤È¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¸áÁ°2»þ40Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¸á¸å10»þ¥Æ¥£¥ª¥Õ¡ÄºÇ½ªÆü
¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥×
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥×¤Ï¸½ÃÏ9Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ö¥é¥Ç¥ó¥È¥óCC¡Ê6465¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¤ÇºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£7°Ì¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤È¾¡¤ß¤Ê¤ß¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10Æü¸áÁ°2»þ40Ê¬¤Ë¥Æ¥£¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜÀª¤Ï9¿Í¡£10°Ì¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÏÆ±2»þ10Ê¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£20°Ì¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤ÏÆ±1»þ20Ê¬¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÏÆ±9Æü¸á¸å10»þ¤Ë¥Æ¥£¥ª¥Õ¤¹¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢ÆüËÜÀª¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡£¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ»þ´Ö¡£
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¡9Æü¸á¸å10»þ00Ê¬
ºûÀ¸Í¥²Ö¡¡Æ±10»þ50Ê¬
µÈÅÄÍ¥Íø¡¡10Æü¸áÁ°0»þ00Ê¬
ÃÝÅÄÎï±û¡¡Æ±0»þ20Ê¬
Èª²¬Æà¼Ó¡¡Æ±1»þ20Ê¬
À¾¶¿¿¿±û¡¡Æ±1»þ40Ê¬
¸Å¹¾ºÌ²Â¡¡Æ±2»þ10Ê¬
»³²¼ÈþÌ´Í¡¡Æ±2»þ40Ê¬
¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¡Æ±2»þ40Ê¬
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë