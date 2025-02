オーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのプレデビュー曲「Drop」のMusic Videoが9日午後10時に公開された。1月31日にリリースされた本楽曲は、『No No Girls THE FINAL』最終審査のグループ審査課題曲でもあり、ただの平凡な1人の女の子であった彼女たちが、自分と向き合い、自分を一生懸命磨いてこれから凄いことを成し遂げる強い意志を表した楽曲。オーディションの勢いをそのままに大きな話題を呼んでいる。

公開となった本MVは、エレベーターのボタンを押すと「No」と表示される印象的なシーンから始まる。本作を通して印象的なエレベーターのシーンは、「同じ船に乗り、上がっていくときも下がっていく時も一緒である」というメッセージが込められており、周囲から「No」と言われ続け、地下鉄に象徴されるような陽の光が届かない陰で自分を押し殺していたメンバーたちが、超特急で加速して光の先へ飛び出していく姿が表現されている。それぞれのソロシーンに込められた、各メンバーのパーソナリティやオーディションの様子と連動した演出にも注目だ。HANAは、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」が、ラッパー/シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えたオーディション番組『No No Girls』より誕生。募集時には「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください」と応募者が募られ、7000人を超える応募者が参加した。