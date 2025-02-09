ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¾×·â¹ðÇò¡¡°úÂà°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¡È£¹·î¤Ë°úÂà²ñ¸«¤·¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª´ê¤¤¡ª¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡ª¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£°ì»þ¡¢ËÜµ¤¤Ç°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤ÏºòÇ¯7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤³Ø±àº×¡ª¡×¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ËÀ¼¤¬¤«¤¹¤ì¤Æ¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÆÍÁ³À¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤â¤¦À¼¤Î¸Â³¦¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¡Ë¼¡¤ÎÆü¤Ë¡Ê½êÂ°µÈËÜ¶½¶È¤Î¡Ë²¬ËÜ¡Ê¾¼É§¡Ë¼ÒÄ¹¤È¡Ê²ñ¤Ã¤¿¡Ë¡£À¼Ìæ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤ì¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¿Í¤Î180Ç¯Ê¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢À¼¤Î¸Â³¦¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¡¢°úÂà¤·¤è¤¦¡É¤È¡£ÂÎ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¸Â³¦¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤é¡£¤Û¤¤¤Ç²¬ËÜ¼ÒÄ¹¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¹¤Þ¤ó¤±¤É¡¢9·î¤°¤é¤¤¤Ë°úÂà¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¡É¤Ã¤Æ¡£¼ÒÄ¹¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡È¤ª¤ì¡¢¤â¤¦9·î¤Ç¥¢¥«¥ó¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢À¼¤Î¸Â³¦¤ä¤Í¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡×¤È°úÂà²ñ¸«¤ò³«¤¯°Õ¸þ¤â¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢²¬ËÜ¼ÒÄ¹¤Î¡È°ì¸À¡É¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ÏµÞÅ¾¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤¬¡È¤¨¡©º£¡ÊÀ¼¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¡¢½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡Á¡É¤È¡£¡ÈÌÀÆü¤«¤é»Å»ö¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤«¡©¡É¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡ÊµÞÅ¾¤·¤¿¡Ë¡£¡Ê¼ÒÄ¹¤¬¡Ë¡ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¡Ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡Ê°úÂà¤ÎÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤Í¤¨¡¢Ìô¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£Ìô°û¤Þ¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ä¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ìô¤ò¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ë¼¡¤ÎÆü¤«¤é¡ÊÀ¼¤¬¡Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÌô¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡ÊÀ¼¤¬¡Ë¥«¥¹¥«¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤ì¤ÎÂÎ¤ÏÌô´·¤ì¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¡É¤Î¤É¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Öº£¤Ï¶ÚÆù¤Ç¡Ê¤Î¤É¤äÀ¼¤ò¡Ë»Ù¤¨¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ÄÆÍÁ³¤Ë¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£À¼¤Î¸Â³¦¤ÏÀäÂÐÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤ì¡£¤Þ¤¢¡¢À¼¤Î½Ð¤ë´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¤Î»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥·¥ç¡¼2024¡×¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢À¼¤ÎÌäÂê¤Ç°úÂà¤ò²¬ËÜ¼ÒÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£