ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¡22ºÐ¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¤Î¿´ÇÛ¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë°¦¤µ¤ì²á¤®¤ëÅÀ¡Ö°¦ÃÎ¸©¤Ã¤ÆÃÏ¸µÁª¼ê¤Ë´Å¤¤¡×
¡¡Á°ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¦ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê55¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤äDeNA¤Î¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¹âÌÚË»á¡Ê66¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¸ø¼°YouTube¡ÖÊÒ²¬ÆÆ»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤ÎÅê¼ê¤Ë¸ÅÁã¡¦ÃæÆü¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ë¡Ö¡Ê°ìÈÖ¤¤¤¤¡Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÊÒ²¬»á¡£¡Ö¥¦¥Á¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êºòµ¨¤Ï¡Ë³«Ëë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤±¤É¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊÂÇµå¤¬¡ËÁ°¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¡£ÈïËÜÎÝÂÇ¤â1ËÜ¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢ÌµÁÐ¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¹â¶¶¤Ï12¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨¤ÏµåÃÄµÏ¿¤ò70Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë1¡¦38¡£ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»³ËÜ¡ÊÍ³¿¡Ë¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ±ó²ó¤ê¤·¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤¤È¤¤Ë³èÌö¤·¤ÆÅ·¶é¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¤Î¿´ÇÛ¤´¤È¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤³¤È¡£
¡¡¡Ö°¦ÃÎ¸©¤Ã¤ÆÀÐÀî¹·Ìï¤Ë¤·¤Æ¤â¹â¶¶¤Ë¤·¤Æ¤âÃÏ¸µ¤ÎÁª¼ê¤Ë´Å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ËËþÂ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£