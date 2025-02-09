¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡ÙÂçÊªÀ¼Í¥¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ö´ØÃÒ°ì¤µ¤ó!?¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿£÷¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊªÀ¼Í¥¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Í¥Ã¥È¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿£÷¡×
¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÁ÷¤ëËÜºî¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤¤ë¡Ö³Ø¹»¡×¡¢Âç¿Í¤¬¤â¤¬¤¯¡Ö¾ÊÄ£¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÌ¼¡¸µ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î2¤Ä¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬±ø¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Ë°ì¿Í¤Î´±Î½¶µ»Õ¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¶¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¶µ°é¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¿¿¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ÂçµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø±à¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ï¡¢ºãÅç¡Ê¾ïÈ×µ®»Ò¡Ë¤È¹ñ²È¸øÌ³°÷ºÎÍÑÁí¹ç¿¦»î¸³²ñ¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î´Ø·¸¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Àºê¡Ê±üÊ¿Âç·ó¡Ë¤ÏÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸ºãÅç¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¤á¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶µ¼¼¤Ç¤Ï¸æ¾å¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÙÆÁ³Ø±¡¤ËÆÏ¤¤¤¿¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤Î°ìËç¤ÎFAX¡¢À§»Þ¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ËÃ©¤êÃå¤¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ø±àº×¤ÎÅ¸¼¨´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Åì±À¡Ê¾åºä¼ùÎ¤¡Ë¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¶µ²Ê½ñ¸¡Äê¤Îºá¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÄó°Æ¡£¤·¤«¤·¡ÖÀ¯¼£À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÊ¸²½º×¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¼Â»Ü¤Îµö²Ä¤¬¹ß¤ê¤º¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢²¿¤Ç18ºÐ¤ËÁªµó¸¢¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â´ë²è¼Â»Ü¤Ø¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¸æ¾å¤ÎÄó°Æ¤Ç¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡È¥×¥é¥ó¸æ¾å¡É¤ò¶î»È¤·¡¢³Ø¹»Â¦¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢Å¸¼¨´ë²è¤ò¶¯¹Ô³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡³Ø±àº×ÅöÆü¡¢¸µ¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ëÅì±À¤ÎÉã¿Æ¤âÍè¾ì¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¼Í¥¤Î´ØÃÒ°ì¤À¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´ØÃÒ°ì¤µ¤ó!?¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿£÷¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤Ìò¤Þ¤Ç¹ë²Ú¡£¤µ¤¹¤¬ÆüÍË·à¾ì¡×¡Ö´ØÃÒ°ì¤µ¤ó°ì½Ö¤Î½ÐÈÖ¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¤ï¡×¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¤Ë´ØÃÒ°ì¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤¿ ¤¤¤í¤¤¤íÌýÃÇ¤Ê¤é¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊªÀ¼Í¥¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Í¥Ã¥È¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿£÷¡×
¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÁ÷¤ëËÜºî¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤¤ë¡Ö³Ø¹»¡×¡¢Âç¿Í¤¬¤â¤¬¤¯¡Ö¾ÊÄ£¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÌ¼¡¸µ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î2¤Ä¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬±ø¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Ë°ì¿Í¤Î´±Î½¶µ»Õ¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¶¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¶µ°é¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¿¿¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ÂçµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø±à¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÙÆÁ³Ø±¡¤ËÆÏ¤¤¤¿¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤Î°ìËç¤ÎFAX¡¢À§»Þ¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ËÃ©¤êÃå¤¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ø±àº×¤ÎÅ¸¼¨´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Åì±À¡Ê¾åºä¼ùÎ¤¡Ë¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¶µ²Ê½ñ¸¡Äê¤Îºá¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÄó°Æ¡£¤·¤«¤·¡ÖÀ¯¼£À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÊ¸²½º×¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¼Â»Ü¤Îµö²Ä¤¬¹ß¤ê¤º¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢²¿¤Ç18ºÐ¤ËÁªµó¸¢¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â´ë²è¼Â»Ü¤Ø¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¸æ¾å¤ÎÄó°Æ¤Ç¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡È¥×¥é¥ó¸æ¾å¡É¤ò¶î»È¤·¡¢³Ø¹»Â¦¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢Å¸¼¨´ë²è¤ò¶¯¹Ô³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡³Ø±àº×ÅöÆü¡¢¸µ¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ëÅì±À¤ÎÉã¿Æ¤âÍè¾ì¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¼Í¥¤Î´ØÃÒ°ì¤À¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´ØÃÒ°ì¤µ¤ó!?¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿£÷¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤Ìò¤Þ¤Ç¹ë²Ú¡£¤µ¤¹¤¬ÆüÍË·à¾ì¡×¡Ö´ØÃÒ°ì¤µ¤ó°ì½Ö¤Î½ÐÈÖ¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¤ï¡×¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¤Ë´ØÃÒ°ì¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤¿ ¤¤¤í¤¤¤íÌýÃÇ¤Ê¤é¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£