Åß¤«¤é½Õ¤Þ¤Ç»È¤¨¤ëËüÇ½ÊÁ¡ª¥ì¥È¥í¤Á¤Ã¤¯¤Ê¡Ö¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý♡
Ãå±Ç¤¨³Î¼Â¤ÊÊÁ¤â¤Î¤ò¡¢º£¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Åß¥³¡¼¥Ç¤Ë¤âÉâ¤«¤Ê¤¤ÊÁ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬♡ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Á¤Ã¤¯¤Ê¡Ö¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤ò¡¢ÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ç¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¤â¡¢º¹¤·¿§¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëËüÇ½ÊÁ¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯
1Ëç¤ÇÂ¸ºß´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¥³¡¼¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤È¤³¤È¤ó´Å¤¯»Å¾å¤²¤ë¤Ê¤éÃ¸¤¤¥«¥é¡¼¤òÁª¤ó¤Ç♡
Item ¡ÚCRANK¡Û¥Ö¥ë¡¼¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ä¤¥·¥ã¥Ä
¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ä¤¤Ç¥Ó¥¸¥å±Ç¤¨³Î¼Â¤Ê¥È¥é¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
Cordinate Åß¥³¡¼¥Ç
¥ª¥È¥Ê¤á¤Ê¥â¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¤Ë¥®¥ó¥¬¥à¤ò¥Á¥é¸«¤»
¥â¡¼¥É¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤â¥®¥ó¥¬¥à¤Ç´Å¤¯¥·¥Õ¥È¡£Æ±¿§·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÅý°ì´¶¤â¡ý¡£
Cordinate ½Õ¥³¡¼¥Ç
¥Ï¥¤¥½¤¢¤ï¤»¤Ç¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÀ©Éþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´°À®♡
¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ï¥¤¥½¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ê¤É¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä°Ê³°¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤È¤³¤È¤ó¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿½Õ¥³¡¼¥Ç¤Î´°À®♡
»£±Æ¡¿²ÖÀ¹Í§Î¤¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¾åÅÄÍ´µ±¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¶âÀî¼ÓÌí¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
¶âÀî¼ÓÌí
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè