¡ã2¿ÍÌÜ¡¢ÀäÂÐ¥à¥ê¡ª¡äÉ×¡Ö2¿ÍÌÜ»º¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï·ëº§º¾µ½¤À¡ª¡×¥Ï¥¡¡ª¡©¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ã¡ÚÂè1ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥«¥Û¡£É×¤Î¥³¥¦¥¿¤È3ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¥³¥Î¥ß¤È3¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Î¥ß¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤È¤¤Ï¤«¤Ê¤êÁÔÀä¤Ç¡¢¤Û¤ÜÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£·ëº§Á°¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï2¿ÍÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¥¿±À¸³è¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬2¿ÍÌÜ¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥¦¥¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â2¿ÍÌÜ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥³¥¦¥¿¤¬¡Ö¤½¤í¤½¤í2¿ÍÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¤É¤¦¡©¡×¤È·Ú¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬»×¤ï¤º¡ÖÌµÍý¤À¤è¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö·ëº§Á°¤Ï»Ò¤É¤â¤Ï2¿Í¤¯¤é¤¤Íß¤·¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤à¤¹¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿ÍÌÜ¤Ç¡¢»ä¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¥³¥¦¥¿¤Ë¡¢»ä¤Ï1¿ÍÌÜ¤ÎÇ¥¿±À¸³è¤¬¤Ä¤é¤¹¤®¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¥³¥¦¥¿¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥«¥Û¤ÎÅÔ¹ç¤À¤í¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï2¿Í¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÍÁ³¥³¥¦¥¿¤¬ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÔÀä¤ÊÇ¥¿±À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ë¤Î¤ÏÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¾õ¶·Åª¤Ë¤âÌµÍý¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»ä¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¡¢¥³¥¦¥¿¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¤½¤í¤½¤í2¿ÍÌÜ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿»ä¤¬»×¤ï¤ºµñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥¦¥¿¤Ï·ãÅÜ¡£¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¡×¡Ö·ëº§º¾µ½¤À¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤±¤É»ä¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â2¿ÍÌÜ¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÉ×ÉØ¤Ç¹Í¤¨¤¬¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÇº¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
¤¢¤ëÆü¡¢¥³¥¦¥¿¤¬¡Ö¤½¤í¤½¤í2¿ÍÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¤É¤¦¡©¡×¤È·Ú¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬»×¤ï¤º¡ÖÌµÍý¤À¤è¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö·ëº§Á°¤Ï»Ò¤É¤â¤Ï2¿Í¤¯¤é¤¤Íß¤·¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤à¤¹¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿ÍÌÜ¤Ç¡¢»ä¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
ÆÍÁ³¥³¥¦¥¿¤¬ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÔÀä¤ÊÇ¥¿±À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ë¤Î¤ÏÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¾õ¶·Åª¤Ë¤âÌµÍý¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»ä¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¡¢¥³¥¦¥¿¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¤½¤í¤½¤í2¿ÍÌÜ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿»ä¤¬»×¤ï¤ºµñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥¦¥¿¤Ï·ãÅÜ¡£¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¡×¡Ö·ëº§º¾µ½¤À¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤±¤É»ä¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â2¿ÍÌÜ¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÉ×ÉØ¤Ç¹Í¤¨¤¬¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÇº¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È