¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÂçÁêËÐ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÊüÁ÷¼è¤ê¤ä¤á¡Ä¶¨»¿¼Ò¤¬Áê¼¡¤®¼Âà
¡¡ÆüËÜÂçÁêËÐ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï£¹Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËëÆâ¤ÏÊ¿Ëë¤Î¹â°Â¤¬£²£°£²£°Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£
¡¡£´²óÀï¤Ç¿·²£¹Ë¤ÎË¾ºÎ¶¤ò¡¢·è¾¡¤Ï´ØÏÆ¼ã¸µ½Õ¤òÇË¤ê¡¢¾Þ¶â£²£µ£°Ëü±ß¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Âç´Ø¤Ï¶×ºù¤¬½à·è¾¡¤Ç¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬£³²óÀï¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇÔÂà¡£½½Î¾¤ÏÎµÅÅ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¶¨»¿¼Ò¤¬Áê¼¡¤®¼Âà¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÎãÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊüÁ÷¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£
¿·²£¹ËÅÝ¤·¤¿¹â°Â¡Ö»þ¤Î¿Í¤À¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡ÂÎÎÏ¾¡Éé¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Ç£µÈÖ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿£³£´ºÐ¤Î¹â°Â¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡££´²óÀï¤Ç¤Ï¿·²£¹Ë¤ÎË¾ºÎ¶¤ò´ó¤êÅÝ¤·¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£»þ¤Î¿Í¤À¤«¤é¡×¤ÈËþÂ´é¡££³·î¤Î½Õ¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÎå¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤ÇÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£