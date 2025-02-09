±©À¸·ë¸¹¡¡ÎÞ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Àé½©³Ú¸ø±é¡Ö²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¤¬¡¢´¶Æ°¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡±©À¸¤¬¼«¤éÀ©ºî¡¦»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè£³ÃÆ¡Ö£Ù£õ£ú£õ£ò£õ¡¡£È£á£î£ù£õ¡¡£É£Ã£Å¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¡¡£³£ò£ä¡½£Å£ã£è£ï£å£ó¡¡£ï£æ¡¡£Ì£é£æ£å¡½£Ô£Ï£Õ£Ò¡×¤¬£¹Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ£±£µ¶Ê¤òÌó£²»þ´ÖÈ¾¤Ç±é¤¸¡¢£¸£³£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¡Ö¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¡¢µ¤»ý¤Á¡¢¿´Â¡¤ÎÃæ¡¢º²¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤ß½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î£·Æü¤Îºë¶Ì¸ø±é¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Á´£·¸ø±é¤ò´°Áö¡£±©À¸¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¿ÍÀ¸¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢ºÙË¦¼«ÂÎ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â£Å£ã£è£ï£å£ó¡Ê¥¨¥³¡¼¥º¡Ë¤¬³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤Þ¤¿Ì¤Íè¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£