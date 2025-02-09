Ëè½µµÁ¼Â²È¤ÇÃÏ¹ö¤Î¿©»ö²ñ¡Ä¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¥¼¥í¤ÎµÁÉã¤Ë´¨µ¤¡Ú¥³¥ì¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Vol.6¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¤ÏÉ×¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤ËÀì¶È¼çÉØ¤Ë¡£Ì¼¤¬8¥ö·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤ÏµÁ¼Â²È¤«¤é±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢µÁ¼Â²È¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¾®¸À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ö¤Ç20Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤â¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþµ¤¡£»Ò¤É¤â¤¬Áá¤¯Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦É×¤ÎÍ×Ë¾¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤éÆ¯¤¤¿¤¤¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤¿ÌðÀè¤ËÇ¥¿±¤·¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËÜÅö¤ÎÃÏ¹ö¤ÏÉ×¤Î¾®¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¤ÏÉ×¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤ËÀì¶È¼çÉØ¤Ë¡£Ì¼¤¬8¥ö·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤ÏµÁ¼Â²È¤«¤é±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢µÁ¼Â²È¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¾®¸À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ö¤Ç20Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤â¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþµ¤¡£»Ò¤É¤â¤¬Áá¤¯Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦É×¤ÎÍ×Ë¾¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤éÆ¯¤¤¿¤¤¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤¿ÌðÀè¤ËÇ¥¿±¤·¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËÜÅö¤ÎÃÏ¹ö¤ÏÉ×¤Î¾®¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£µÁÉã¤Î¼º¸À¤Ë¥É¥ó°ú¤¡Ä¡ª
¼Â²È¤Ë¤¿¤Þ¤Ëµ¢¤ë¤Î¤ÏÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÁ¼Â²È¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤ÏËè½µ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¾®¤µ¤¤Ì¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÁÉã¤Î¶õ¤¤¤¿¥°¥é¥¹¤Ë¤ª¼ò¤òÃí¤®¡¢¾ï¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢µÁÉã¤Ï¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤ÊµÁÉã¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ×¡Ä¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥«¥ª¥¹¤Ê¾õ¶·¡¢¤³¤ì¤³¤½¤Þ¤µ¤ËÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
(¥Þ¥ë¥³)