40¡¦50Âå¤ÎÂÎ·¿¥«¥Ðー¤Ë¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡ÛÃå¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ª¡Ö¹¤È´¤±¥Ö¥é¥¦¥¹¡×
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢½ù¡¹¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ä¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡£ÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ê¤¤¤«¿È¶á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥ê¥µー¥Á¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤ÇÈ¯¸«¡ª ¥Ï¥Ëー¥º¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«Ãæ¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚGLACIER lusso¡Ê¥°¥é¥·¥¢ ¥ë¥Ã¥½¡Ë¡Û¤Ç¡¢Âç¿Í½÷À¤Î¹¤È´¤±¤Þ¤Ç³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥¦¥¹¡×¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ 40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤Î¥Ç¥¤¥êーÉþ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥êー¥Ä²Ã¹©¤ÇÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥×¥êー¥ÄÀÚÂØ¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\3,980¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¦¥¨¥¹¥È¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥×¥êー¥ÄÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ì¥Ç¥£¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¦¥¹¡£¹â¤á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¡¢Ä¹¤á¾æ¤ÇÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¤È¤¤¤¦¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡£ºÆÀ¸¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëº®¤Î¥Ï¥ê´¶¤¢¤ëÁÇºà¤Ï¡¢¹³¶ÝËÉ½µ¡Ç½ÉÕ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ü¥¿¥ó¤òÁ´Éô³«¤±¤ì¤Ð¡¢±©¿¥¤ê¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ü¥ó¤Î·ë¤ÓÊý¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤É÷¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\4,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·ë¤ÓÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥Í¥¯¥¿¥¤É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¡£¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤Ç±£¤ì¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¥æー¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£½À¤é¤«¤¤¥¸¥çー¥¼¥Ã¥ÈÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥·ー¥ó¤òÌä¤ï¤º³èÌö
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥¹¥êー¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\2,980¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥é¥ó¥¿¥ó·¿¤Î¥Ü¥ê¥åー¥àÂµ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£²ÚÔú¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤ëÂµ¸ý¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´Ë¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ëA¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ºÆÀ¸¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë³ê¤é¤«¤ÊÁÇºà¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ç¥Ë¥à¹ç¤ï¤»¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤á¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¿¥¤¥È¥¹¥«ー¥È¹ç¤ï¤»¤Ç¤ª»Å»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤ê¤È¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤ÇÃå²ó¤»¤½¤¦¤Ê1Ãå¤Ç¤¹¡£
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÊÇò¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\2,980¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥·ー¥º¥ó¥ì¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÊÇò¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤«¤â¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥«¥éー¤äÈæÍã»ÅÎ©¤Æ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¡¢¥¿¥Ã¥¯¤äÁ°¸åº¹¤Î¤¢¤ë¾æ´¶¤ÇÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¼¤á¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿µ»¤¢¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¿È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥«ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥Ï¥Ëー¥º½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Chisa.Y