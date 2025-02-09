Ç¤Ë¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡Ø·ù¤¬¤ë¿§¡Ù¤È¤Ï¡©·ù¤¤¤Ê¿§3Áª¤È¤½¤ÎÍýÍ³¡¡µÕ¤Ë¹¥¤¤Ê¿§¤Ï¤¢¤ë¡©
Ç¤Î¿§³Ð¤È¿§¤Î¹¥¤·ù¤¤
Ç¤Î¿§³Ð¤Ï¡¢¿Í´Ö¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÄ¤äÎÐ¤ÏÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÖ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤ÎÃÈ¿§¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶èÊÌ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÖ¤ÈÎÐ¤Î°ã¤¤¤âÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¿íÂÎºÙË¦¡Ê¤¹¤¤¤¿¤¤¤µ¤¤¤Ü¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¿§¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÙË¦¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ç¤Î¿§³Ð¤Ï¡¢ÀÄ¤ÈÎÐ¤ÏÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²«¿§¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢²«ÎÐ¤Ê¤É¤Ï¤¯¤¹¤ó¤À³¥¿§¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£°Å»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ç¤Î¿§³Ð¤Ï°Å»ë¥«¥á¥é¤Ë¶á¤¯¡¢ÀÄ¤ÈÎÐ¤ÏÃ¸¤¯¸«¤¨¡¢ÀÖ¤ä²«¿§¤Ï³¥¿§¤Ë¶á¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤ÎÈ©¤Î¿§¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤â¤Ã¤ÈÇò¤Ã¤Ý¤¯Éâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿§³Ð¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡¢Ç¤Î¿§¤Ø¤Î¹¥¤·ù¤¤¤â»ë³ÐÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ë¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ë»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼«Á³³¦¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãã¿§¤äÎÐ¿§¤Ê¤É¥¢ー¥¹¥«¥éー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¹¥¤ß¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢Ç¤Î¹¥¤ß¤Ï¿§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥ª¥¤¤ä¿¨¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ê¤É¤Î´¶³Ð¤òÁí¹ç¤·¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¤¬¹¥¤¤Ê¿§¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î°¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢·ù¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤¬·ù¤¬¤ë¿§3Áª
Ç¤¬¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¿§¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¥»¥ó¥¹¤ä¥»¥ë¥Õ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¤ÎÌÜ¤Îµ¡Ç½¤äÆ°Êª¹ÔÆ°³ØÅª¤ÊÆÃÄ§¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤òµá¤á¤ëËÜÇ½¤Ç¤½¤ì¤é¤Î¿§¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ç¤¬·ù¤¤¤Ê¿§¤ÈÍýÍ³¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.¹õ
Ç¤¬¹õ¤¤¿§¤ò·ù¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢Ç¤Î»ë³ÐÅª¤ÊÆÃÄ§¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇöÌÀÇöÊëÀ¤ÎÇ¤ÎÌÜ¤Ï¡¢¤¦¤¹°Å¤¤´Ä¶¤Ç¤â¤ï¤º¤«¤Ê¸÷¤ò»È¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ò¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹õ¤¤¿§¤Ï¡¢¸÷¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊªÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤ÈÎ©ÂÎ´¶¡Ê¥¿¥Æ¡¦¥è¥³¡¦±ü¹Ô¤¡Ë¤òÇ§¼±¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÆ°ÂÎ»ëÎÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¹õ¤¤ÊªÂÎ¤Ï·Á¤äµ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤«¤ß¤Å¤é¤¯¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤«¤éÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2.º°¿§
º°¿§¤Î¤è¤¦¤Ê°Å¤¤¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢Ç¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¤·¤Å¤é¤¤¿§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹õ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤±Êý¤ËÍ¼Êý¤ÎÆü¤¬ÄÀ¤àÇö°Å¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢Ç¤ÎÌÜ¤¬ºÇ¤âµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º°¿§¤ÎÊª¤ÏÂ¾¤Î¿§¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼þ°Ï¤È¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Ç¤Ï¿µ½Å¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¡¢Êª¤ÎÎØ³Ô¤äÂç¤¤µ¡¢±ü¹Ô¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Øº°¿§¤À¤«¤é·ù¤¬¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²¾Àâ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
3.¿¿¤ÃÇò
Ç¤¬Çò¤ò·ù¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¤ÎÌÜ¤¬ÌÀÅÙ¤ËÉÒ´¶¤Ê¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿¿¤ÃÇò¤ÊÊÉ»æ¤Ê¤É¡¢Çò¤Ï¸÷¤ò¶¯¤¯È¿¼Í¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤Î»ë³Ð¤Ë¶¯¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÎÌÜ¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÇò¡×¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥È¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿¿¤ÃÇò¤¤Éô²°¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤ÆÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤Éô²°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Î»ë³Ð¤ä´¶¤¸Êý¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë»ä¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Ç¤Î¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢³¥¿§¤ÎÇ»Ã¸¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤Î¿§¤Î¹¥¤ß¤Ï¡¢ËÜÇ½Åª¤Ê°ÂÁ´À¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¤Î¹¥¤ß¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²÷Å¬¤Ê´Ä¶ºî¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ç¤Î¹¥¤ß¤Ë¤â¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦Ç¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤à¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¤Î´¶³Ð¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)