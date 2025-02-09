¥¢¥×¥ê¤Çºî¤ì¤ë¡ª4ºÐÄ¹ÃË¤Î¼ê½ñ¤¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë6.1Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¥¢ー¥È¡×¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀäÂÐ¤³¤ì¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢chiipii4y +0y𖤣𖥧𖥣Ž¡(@chiipii8)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿³¨¤ä¼ê»æ¤ò¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©»Ò¤É¤â¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤´¤È¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£chiipii¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Î»ú¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤òºî¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÊ¸»ú¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¡¦chiipii4y +0y𖤣𖥧𖥣Ž¡(@chiipii8)¤µ¤ó¤Ï¡¢4ºÐÄ¹ÃË¤Î»ú¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥«¥ì¥ó¥Àー¤òºî¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
Ì£¤¬¤¢¤ë¿ô»ú¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó°¦¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£chiipii¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤ÏÆÃ¤Ë5¤È7¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤ª¡¢chiipii¤µ¤ó¤Ï¡Öokuru¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡Öokuru¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬½ñ¤¤¤¿¿ô»ú¤Î0～9¤ò¥¢¥×¥ê¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¿ô»ú¤ò¼«Æ°¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢Ä¹ÃË¤Î¼ê½ñ¤¥«¥ì¥ó¥Àー
»Ò¤É¤â¤ÎÊ¸»ú¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
©chiipii8
Ä¹ÃË¤Î»ú¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë🥹
2023Ç¯¤Ë¸«¤¨¤ó¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤±¤É¤â¤½¤ì¤â²Ä°¦¤¤🥹
Ì£¤¬¤¢¤ë¿ô»ú¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó°¦¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£chiipii¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤ÏÆÃ¤Ë5¤È7¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤ª¡¢chiipii¤µ¤ó¤Ï¡Öokuru¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡Öokuru¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬½ñ¤¤¤¿¿ô»ú¤Î0～9¤ò¥¢¥×¥ê¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¿ô»ú¤ò¼«Æ°¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸ÄÀ¤¬¤«¤¤´Ö¸«¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡×¡ÖÊ¸»ú¤¬»Ä¤»¤ë¤Î¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸»ú¤ò»Ä¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Ê¸»ú¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: minaduki23
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë