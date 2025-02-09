Ê¡ËÜè½»Ò¡õSixTONES¥¸¥§¥·¡¼¡¢¡ÈÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡É¹ðÇò¡ÖÇä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×È¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡Ú¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/09¡Û½÷Í¥¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¡¢SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢º´¡¹ÌÚ´õ¤é¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¡Ê3·î14Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡ÈÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡ËÜè½»Ò¡õSixTONES¥¸¥§¥·¡¼¤Î¶áµ÷Î¥¼«»£¤ê
ËÜºî¤Ï¡¢Æ±Ì¾¿Íµ¤Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¡¢À¥Ì¾³ÀÁÈ¤ÎÂ¹Ì¼¡¦À¥Ì¾³À°ìºé¡ÊÊ¡ËÜ¡Ë¤È¡¢À¥Ì¾³ÀÁÈ¤Î¼ãÆ¬¡¦±§Æ£·¼Ìï¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÅ®°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¡¢¾®ÎÓ·¼°ì´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¥Ì¾³ÀÁÈ¤Î¼ãÆ¬¡¦±§Æ£·¼Ìï¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÈ¿±þ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤¿¤Ö¤ó³§¤µ¤óºÇ¸å¤Ï¤È¤í¤±¤Æµ¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇËÍ¤¿¤Á¤â±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¡ª¼«Ê¬¤Ç¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ªÉáÃÊ¤ÏÁ´Á³¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í¡¢1²ó¤Ç¤â¤¢¤ë¿Í¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢±§Æ£·¼Ìï¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢1²ó¤¸¤ã¤¿¤Ö¤óÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤È¤¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¥¸¥§¥·¡¼¡Ù¡Ê´ò¤·¤¤¡Ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¡¢À¥Ì¾³ÀÁÈ¤ÎÂ¹Ì¼¡¦À¥Ì¾³À°ìºé¤ò±é¤¸¤¿Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö»£±ÆÃæ¤ÏÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ½ã¿è¤Ë¿´¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤è¤êºîÉÊ¤Î¿§¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡Ö¶ËÆ»¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡£¤¹¤´¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤È¤¤á¤¤â¤¢¤ë¤·¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ËÍí¤á¤ÆÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö¤ªÃãÁ´ÈÌ¡£ÆüËÜÃã¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÎÐÃã¡¦ÀùÃã¡¦¶ÌÏª¡¦¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¤«¡£¤¢¤È¤ÏÃæ¹ñÃã¡¦¹ÈÃã¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸½¾ì¤ËÉ¬¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²È¤ÇÞ»¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²È¤ÇÞ»¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤Î¤òÞ»¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¤«¤Ê¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÍÎÉþ¤È¤«²¼Ãå¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤è¤ì¤è¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤è¤ì¤è¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸åÇÚ¤È¤«¤Ë¤¢¤²¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¾®¤µ¤¤»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡ÖÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡Ä¡©¡×¤È¼«¤éÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¡Ê¸åÇÚ¤Ë¡Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡©Çä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤â¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·ë¹½Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¤«¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤À¤é¤À¤é¤·¤¿»å¤È¤«¤âÉÕ¤¤¤ÆÃå¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÉþ¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡ËÜè½»Ò¡õSixTONES¥¸¥§¥·¡¼¤Î¶áµ÷Î¥¼«»£¤ê
¢¡Ê¡ËÜè½»Ò¡õ¥¸¥§¥·¡¼¡¢W¼ç±éºî¡Ö¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡×¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
ËÜºî¤Ï¡¢Æ±Ì¾¿Íµ¤Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¡¢À¥Ì¾³ÀÁÈ¤ÎÂ¹Ì¼¡¦À¥Ì¾³À°ìºé¡ÊÊ¡ËÜ¡Ë¤È¡¢À¥Ì¾³ÀÁÈ¤Î¼ãÆ¬¡¦±§Æ£·¼Ìï¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÅ®°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¡¢¾®ÎÓ·¼°ì´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¡¢À¥Ì¾³ÀÁÈ¤ÎÂ¹Ì¼¡¦À¥Ì¾³À°ìºé¤ò±é¤¸¤¿Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö»£±ÆÃæ¤ÏÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ½ã¿è¤Ë¿´¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤è¤êºîÉÊ¤Î¿§¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡Ö¶ËÆ»¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡£¤¹¤´¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤È¤¤á¤¤â¤¢¤ë¤·¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¢¡Ê¡ËÜè½»Ò¡õ¥¸¥§¥·¡¼¡¢Å®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ËÍí¤á¤ÆÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö¤ªÃãÁ´ÈÌ¡£ÆüËÜÃã¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÎÐÃã¡¦ÀùÃã¡¦¶ÌÏª¡¦¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¤«¡£¤¢¤È¤ÏÃæ¹ñÃã¡¦¹ÈÃã¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸½¾ì¤ËÉ¬¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²È¤ÇÞ»¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²È¤ÇÞ»¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤Î¤òÞ»¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¤«¤Ê¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÍÎÉþ¤È¤«²¼Ãå¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤è¤ì¤è¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤è¤ì¤è¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸åÇÚ¤È¤«¤Ë¤¢¤²¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¾®¤µ¤¤»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡ÖÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡Ä¡©¡×¤È¼«¤éÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¡Ê¸åÇÚ¤Ë¡Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡©Çä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤â¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·ë¹½Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¤«¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤À¤é¤À¤é¤·¤¿»å¤È¤«¤âÉÕ¤¤¤ÆÃå¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÉþ¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û