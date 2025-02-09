¡Ö»Ò¶¡¤Î¤´ÈÓ¤Ð¤Ê¤·¡×º´¡¹ÌÚ´õ¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡ª ¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¤â½÷¤È¤·¤Æ¤â²¿¤â¤«¤âÆ´¤ì¤ë¡×
ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤Ï2·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§º´¡¹ÌÚ´õ¡¢¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¡Ö²¿¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡Ö¾þ¤é¤º¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¤¸¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¤â½÷¤È¤·¤Æ¤â²¿¤â¤«¤âÆ´¤ì¤ëÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤è¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§º´¡¹ÌÚ´õ¡¢¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡Û
¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤è¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¤´ÈÓ¤Ð¤Ê¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼êºî¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£5¼ïÎà¤Î¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢±óÂ¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤É¤â¤Øºî¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅê¹ÆÆâÍÆ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×2024Ç¯12·î27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¹ë²Ú¤Ê¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë5ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬µï¤¿¤éËèÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÎÁÍý¾å¼ê¤¤ºÇ¹â¤ÎÊì¤Æ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¥¬¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)