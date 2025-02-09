²£ÉÍFM¤¬³«ËëÄ¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½DF¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤ò³ÍÆÀ!¡ÖÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï9Æü¡¢¥á¥Ø¥ì¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½DF¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å(29)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ø¥ó¥¯¡¢¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¡¢¥á¥Ø¥ì¥ó¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¦ÆüËÜÀï¤Ç¤Ï±¦WB¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Àï¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
¡¡¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ø¥ó¥¯¡¢¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¡¢¥á¥Ø¥ì¥ó¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¦ÆüËÜÀï¤Ç¤Ï±¦WB¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Àï¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×