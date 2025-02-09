¥Û¥ó¥ÀF1¤Î¡ÖÉÝ¡Á¤¤¥Ï¥Ê¥·¡×ÁÏÀ®´ü¤ÎÉÔ¹¬¤Ê»ö¸Î¤È²«¶â´ü¤Î¹õÀ±¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö´ñÌ¯¤Ê±ï¡×
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹F1¤Î1988Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥Û¥ó¥À¤¬Á´ÀïÁ´¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤«¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ±¿¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÙ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤È´ñÌ¯¤Ê±ï¤ò»ý¤Ä1¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤ÎÌµÇÔ¿ÀÏÃ¤òÁË»ß¤·¤¿°ø±ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ï
¡¡Ãæ¹âÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1987¡Á1994Ç¯¤ËÆüËÜÃæ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡ÖF£±¥Ö¡¼¥à¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¶õÁ°¤Î¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤Ç³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¼Ö¤¬µ»½ÑÅª¤Ë¤âÈÎÇäÅª¤Ë¤âÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Ë¤½¤ì¤Û¤É´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÁØ¤Þ¤ÇF£±¤òÏÃÂê¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥À MP4/5B¡£¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬1989Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿F£±¥Þ¥·¥ó¤ÎMP4/5¤Î²þÎÉ·¿¤Ç¡¢¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë1990Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¥«¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼27¤Ï¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤Î¥Þ¥·¥ó¡Ê»³ºê Î¶»£±Æ¡Ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¤³¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÎ©Ìò¼ÔÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö²»Â®¤Îµ®¸ø»Ò¡×¤Î°ÛÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤È¡¢Èà¤¬¶î¤ë¥Û¥ó¥À¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥Þ¥·¥ó¤Î³èÌö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬1988Ç¯¤ÎF£±À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¥»¥Ê¤Ï¥¢¥é¥ó¡¦¥×¥í¥¹¥È¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤ÇÀï¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï16ÀïÃæ15¾¡¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤Îº¢¤ÎF£±¤ÎÏÃÂê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤³¤¬¾¡¤Ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤¬Á´ÀïÁ´¾¡¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÂè11Àï¥Ù¥ë¥®¡¼GP¤Î½ªÎ»¤Þ¤Ç³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Âè12Àï¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Ç¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ê¤È¥×¥í¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï35¼þÌÜ¤Ë¥×¥í¥¹¥È¤¬ÁÛÄê³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¡£¤Ò¤È¤ê»Ä¤Ã¤¿¥»¥Ê¤â£²¼þ¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤Ë¼þ²óÃÙ¤ì¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÎÄÉ¤¤±Û¤¹ºÝ¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥²¥ë¥Ï¥ë¥È¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ëËö¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹£±¤«·îÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ä¥£¥ª¤Îº²¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤¿¡ª¡×¤È´¿´î¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ê·ë²Ì¤Ë¼«Ê¬¤ò¤½¤¦Ç¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ï¤Þ¤ê¤ÏËÜÅÄ½¡°ìÏº¤ÈÃæÂ¼ÎÉÉ×¤ÎÂÐÎ©¤«¤é¡©
¡¡¤·¤«¤·¡¢F£±¥Ö¡¼¥à°ÊÁ°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥»¥Ê¤¬ÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿Áê¼ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Î¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤²¿¤«¤ÎÎÏ¡×¤ò´¶¤¸¤ÆÀïØË¤·¤¿¤È¤«¡£
F1¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÎRA270¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤ë¥Û¥ó¥ÀÁÏ¶È¼ÒÄ¹¤ÎËÜÅÄ½¡°ìÏº¡£RA270¤Ï¥Æ¥¹¥È¸å¤Ë½èÊ¬¤µ¤ì¸½Â¸¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¥Û¥ó¥À¼ÒÆâ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£RA270¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÇò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¡°ìÏº¤Î¹¥¤ß¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¶â¿§¤ÇÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê²èÁü¡§¥Û¥ó¥À¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃË¤ÎÌ¾¤Ï¥¸¥ã¥ó¡¦¥ë¥¤¡¦¥·¥å¥ì¥Ã¥µ¡¼¡£Èà¤ÎÄ¹¤¤¥ì¡¼¥¹¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âF£±¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¸¥ã¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤·¤¿¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Î½ÇÉã¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥·¥å¥ì¥Ã¥µ¡¼¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É20Ç¯Á°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹GP¤Ç¥Û¥ó¥ÀRA302¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¡¢2¼þ¤ò²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ»ö¸Î»à¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥ì¥Ã¥µ¡¼¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢RA302¤Î»ö¸Î¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤ò1960Ç¯Âå¤Î¥Û¥ó¥ÀÂè£±´üF£±»²Àï¤Þ¤ÇÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡1960Ç¯Âå¡¢ÆóÎØ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥óÅçTT¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢1963Ç¯¤ËÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÜÅÄ½¡°ìÏº¤Î½É´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤Ø¤È¿Ê½Ð¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡¢F£±¤Ø¤Î»²Àï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸µ¹Ò¶õµ»½Ñ¼Ô¤ÎÃæÂ¼ÎÉÉ×¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¡Ê¸½ºß¤ÎÅìµþÂç³Ø¡Ë¹Ò¶õ³Ø²Ê¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤³¤ò1942Ç¯9·î¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ï¡ÖÉÙÖÖ¡×¤ä¡Ö²ÐÎ¶¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿·³ÍÑµ¡¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿°ïºà¤Ç¤¹¡£
¡¡1958Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËËÜÅÄ½¡°ìÏº¤ÏÃæÂ¼ÎÉÉ×¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤ÈF£±»²Àï¤òÁá¤¯¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÏÀïÁ°¤«¤é¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤³¤½°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î½Ð¼«¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤¿¤äÄ®¹©¾ì¤«¤é¥Û¥ó¥À¤ò°ìÂå¤ÇÂç´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿Ã¡¤¾å¤²¤Îµ»½Ñ¼Ô¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÏÍýÏÀÇÉ¤Î¹Ò¶õÈª½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¡¼¥Èµ»½Ñ¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢µ»½Ñ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¹Í¤¨Êý¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅÄ½¡°ìÏº¤¬Å·À¤ÎÄ¾´¶¤«¤é²ÝÂê¤ËÄ©¤ß¡¢À¤´Ö¤ò¥¢¥Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë»Â¿·¤Êµ»½Ñ¤Ç²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤ó¤À¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÂ¼ÎÉÉ×¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò½Å»ë¤·¡¢¹çÍýÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÊýË¡¤ÇÌäÂê²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç°´ê¤ÎF£±½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤â°Å±À¤¬¡Ä
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¿ÍÌ¿¤òºÇ½ÅÍ×»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤³¤½ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¡¢ËÜÅÄ½¡°ìÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿Ì¿·ü¤±¤ÎÀï¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÂ¼ÎÉÉ×¤Ï¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤êÂ®¤±¤ì¤Ð¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¹âÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¾¡Íø¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤¨¤ËÃæÂ¼ÎÉÉ×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¾ï¡¹´Ø·¸¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
1964Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¤¬F1»²Àï»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿RA271¡Ê»³ºê Î¶»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¡Ö¿å¤ÈÌý¡×¾õÂÖ¤ÎËÜÅÄ½¡°ìÏº¤ÈÃæÂ¼ÎÉÉ×¤Ï¡¢¤È¤¤Ë·ã¤·¤¤°Õ¸«¤ÎÂÐÎ©¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ëF£±¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤«¤é¡¢°ìÃ×¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Þ¥·¥ó¤Î³«È¯¤Ëî²¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»îºî¼ÖRA270¤ò·Ð¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿RA271¤Ç1964Ç¯¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯1965Ç¯¤ÏÃæÂ¼¤¬»Ü¤·¤¿ÆþÇ°¤Ê¹âÃÏ¸þ¤±¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤ÆºÇ½ªÀï¤Î¥á¥¥·¥³GP¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î1966Ç¯¤È1967Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¥·¥óRA273¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼RA273¤Ï¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢RA273¤¬´°àú¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿ËÜÅÄ½¡°ìÏº¤Î°Õ¸þ¤òµâ¤ó¤À¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤«¡£RA273¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ËÍ¥¤ì¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÂÑµ×À¤ò½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç½ÅÎÌ¤¬²áÂç¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤ÎºÇÄã½ÅÎÌ¤ò200kg°Ê¾å¤âÄ¶²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢ÀïÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤¨¤ËÃæÂ¼ÎÉÉ×¤ÏËÜÅÄ½¡°ìÏº¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Å¾µ¡¤Ï1968Ç¯¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎ¼Ö¤ÎËÜ³ÊÅª³«È¯¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥ì¡¼¥¹Í½»»¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÃæÂ¼ÎÉÉ×¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¹¤ë¥Û¥ó¥À ¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¤Î¸¦µæ½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ºÛÎÌ¸¢¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÂ¼ÎÉÉ×¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë·ÚÎÌ¥Þ¥·¥ó¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤ËÆüËÜ¤ÎËÜÅÄ½¡°ìÏº¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃæÂ¼ÎÉÉ×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤â½ù¡¹¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬1968Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹GP¤Ë¤ª¤±¤ëÈá·à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÈá·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
ÆÁÅç,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
ÀÅ²¬,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
³ùÁÒ,
Ë¡Í×