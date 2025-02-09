¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥á¥â¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¥±¡¼¥¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥á¥â¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¥±¡¼¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¡£
¡Ö½Õ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ª¡×¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡ù
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥á¥â¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¥±¡¼¥¡×
²Á³Ê¡§2,400±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î21Æü¡Á3·î16Æü
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¿¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥Ý¥ë¥È¥Õ¥£¡¼¥Î¡×¡¢¥Ý¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ö¥Û¥é¥¤¥º¥ó¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥á¥â¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¥±¡¼¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥á¥â¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¥±¡¼¥¡×¤Ï¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¿¿¤ÃÇò¤ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¥Ê¥Ã¥Ú¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¡£
Ìó13cm¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤Èçõ¤Î¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¨É®¤ò¤â¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
ÊÌÅº¤¨¤Ç¡¢2¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥±¡¼¥¤Ë³¨¤äÊ¸»ú¤Ê¤É¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î¥±¡¼¥¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Õ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ª¡×¤òËþµÊÃæ¤Î¥²¥¹¥È¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¾Á°¤äÆüÉÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡ù
¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤é¤ê¤È¤«¤±¤Æ¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¤é´°À®¡ª
¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿µÇ°¤ä¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤ÎµÇ°Æü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥á¥â¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¥±¡¼¥¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥á¥â¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¥±¡¼¥¡× appeared first on Dtimes.