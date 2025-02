東京ディズニーシーに、「マジカルメモリードリップケーキ」が登場!

デコレーションして楽しめる真っ白なホールケーキ。

「春ディズニー!」にもぴったりな期間限定スウィーツです☆

東京ディズニーシー「マジカルメモリードリップケーキ」

価格:2,400円

販売期間:2025年1月21日〜3月16日

販売店舗:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「カフェ・ポルトフィーノ」、ポートディスカバリー「ホライズンベイ・レストラン」

東京ディズニーシーに、期間限定で「マジカルメモリードリップケーキ」が登場!

「マジカルメモリードリップケーキ」はホールケーキをデコレーションして楽しめるメニューです。

真っ白な生クリームでナッペされたホールケーキ。

約13cmの大きさで、中にはクリームと苺のフィリングが入っています。

絵筆をもった「ミッキーマウス」のチョコレートがかわいい!

別添えで、2種類のソースとトッピング、チョコペンが提供されます。

チョコペンで、プレートやケーキに絵や文字などを書いて、自分たちだけのケーキに仕上げていきます。

「春ディズニー!」を満喫中のゲストなら、みんなの名前や日付を書いても楽しい☆

ソースをたらりとかけて、トッピングを散りばめたら完成!

パークに遊びに来た記念や、お誕生日などの記念日にもぴったりのスウィーツです。

デコレーションして楽しい思い出に!

東京ディズニーシー「マジカルメモリードリップケーキ」の紹介でした☆

