フィギュアスケート男子の五輪連覇者でプロとして活動する羽生結弦さん(30)が9日、千葉・ららアリーナ東京ベイで単独公演第3弾「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」の千秋楽公演を行った。埼玉、広島と続き計3都市7公演を完走した。

仮想世界を舞台にさまざまな「音」に出合い、生きる意味を問う壮大な物語。以下は千秋楽公演のセットリスト。(EtudesのEの上に「、」)

(1)First Pulse

(2)産声〜めぐり

(3)Utai IV 〜Reawakening

(4)Mass Destruction −Reload−

(5)ピアノコレクション

(1)6Pieces for Piano, Op.118:No.3,Ballade in G Minor.Allegro energio

(2)The Well−Tempered Clavier,Book1:No2,Prelude and Fugue in C Minor,BWV 847

(3)Keyboard Sonata in D Minor,K.141

(4)12 Etudes,Op.25:No.12 in C Minor ”Ocean”

(5)12 Etudes,Op.10:No.4 in C−Sharp Minor ”Torrent”

(6)Ballade No.1 in G Minor,Op.23

(7)Goliath (2024Remix)

(8)アクアの旅路(Piano Solo Ver.)

(9)Eclipse/blue

(10)GATE OF STEINER −Aesthetics on Ice

(11)Danny Boy

(12)全ての人の魂の詩

アンコール

(1)Let Me Entertain You

(2)MEGALOVANIA

(3)SEIMEI