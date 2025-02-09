À°Íý¾å¼ê¤Ê70Âå¤ÎÊì¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¡×¡§2·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö
ESSEonline¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢2·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥Èµ»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
70Âå¤ÎÊì¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Â²È¤¬¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ò»Ï¤á¤¿¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤ÎÈø²ÖÈþÆà»Ò¤µ¤ó¡£¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¥³¥Ä¤Ê¤É¡¢ESSEonline¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2024Ç¯2·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
70Âå¤ÎÊì¤¬²ð¸î»ÜÀß¤Ø¡£ÉÛÃÄ¤ä°áÎà¡¢¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¡×¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿
¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¡×¤ä¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿Æ¤ËËü°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢ÊÒ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´í¸±À¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÊì¤ÎÆþ±¡¡£²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþ¤ê¼Â²È¤¬¶õ¤²È¤Ë
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÊì¤ÎÆþ±¡¤Ç¤·¤¿¡£´û¤ËÉã¤ÏÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Ä¤Ä¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¡£µîÇ¯10·î²¼½Ü¤ÎÄê´ü·ò¿Ç¤ÇÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¿ÈÂÎÅªÌäÂê¤â¹ÍÎ¸¤·¤ÆÂà±¡¸å¤Ï°åÎÅÂÎÀ©¤ÎÀ°¤Ã¤¿²ð¸î»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþ½ê¤ò°å»Õ¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´«¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤â¤¦¤½¤ÎÁªÂò¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤«¤éÆþ±¡¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«3Æü´Ö¡£Êì¤Ï²ÈÂ²¤ÈÄ¹Ç¯Êë¤é¤·¤¿²È¤ò¤¤¤¤Ê¤êµî¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ìµã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Î»ä¤Ç¤¹¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜ¿Í¤Ï¾°¹¹¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¡£¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï1¤«·î
¤½¤Î3Æü´Ö¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÆþ±¡½àÈ÷¤Î¤ß¡£Âà±¡¸å¤Ë»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª¤Î½àÈ÷¤Ï»ä¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æþ½êÍ½Äê¤Ï12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡£Ìó1¤«·î¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ÜÀß¤ÎÉô²°¤Ï¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤È¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¸Ä¼¼¡£¹âÎð¼Ô¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥àÊë¤é¤·¤È¤Ï¸À¤¨¡¢°áÎà¤äÆüÍÑ¾ÃÌ×ÉÊ¡¢¿²¶ñ¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤ÎÀöÂõµ¡¤äÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤½¤í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´Íý´ï¶ñ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤·°áÎà¤ä¼ñÌ£¤Î¤â¤Î¤âºÇÄã¸Â¤Ë¤Ê¤ëÊ¬¡¢¥é¥¯¤Ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ËÜ¿Í°Ê³°¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë
¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÊÑ¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êì¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö°áÎà¤Ï¤¢¤Î¥¿¥ó¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿²¶ñ¤Ï¤¢¤Î°ú½Ð¤·¤ÎÃæ¡×¤ÈÂçÂÎ¤Î¾ì½ê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ò¤¢¤±¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢È©Ãå¤âÄ¹Âµ¤Ê¤Î¤«È¾Âµ¤Ê¤Î¤«¾ö¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤Ë·¤²¼¤âÂ¼ó¾æ¤Ê¤Î¤«¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¾æ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¹¤²¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¸å¤Ï¤Þ¤¿¾ö¤ßÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¿²¶ñ¤âÉßÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤«³ÝÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤È¤¯¤Ë¥«¥Ð¡¼Îà¤Ï²¿Ëç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤É¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤«»ä¤Ç¤Ï·è¤á¤«¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æþ±¡Ãæ¤ÎÊì¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤â¡¢Êì¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï¥¬¥é¥±¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ë¶É¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êì¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ²±¤¬¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
À°Íý¾å¼ê¤Ê70Âå¤ÎÊì¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î3¤Ä¡£¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¡×
»ÜÀß¤Ø»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÌÌÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤¤¤º¤ìÄÉ²Ã¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤ó¤Ç¡¢Êì¤Î¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤½¤í¤Ã¤¿¤é¼Â²È¤òÇäµÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÊÒ¤Å¤±¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤â¤Î¤ÎÂ¿¤µ¡×¤Ç¤¹¡£Êì¤ÏÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ò¤É¤¯»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï²È¤¬¹¤¤¤¿¤á¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢40Âå¤Î»ä¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤È¤¿¤áÂ©¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âº£¸å»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤Î¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Ê¤é¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÉþ¡×¡Ö¿©´ï¡×¡Ö¸Å¤¤²È¶ñ¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥µ¥¤¥º¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤Éþ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥ó¥¹¤ÎÈî¤ä¤·
Êì¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤Éþ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼ã¤¹¤®¤ëÉþ¤¬·ë¹½»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ó¥¹¤Ë¾ö¤ó¤Ç¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á³ÎÇ§¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê½Å¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤âÃå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò½ü¤¯¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎËç¿ô¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ä¤Ã¤¿Éþ¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ó¥¹¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤âÁý¤·¤¿¤Ï¤º¤È¾¯¤·»ÄÇ°¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ë¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ë¡£´í¸±À¤â´Þ¤à¿©´ï
Éþ¤ËÂ³¤À¤Âå¤òÌä¤ï¤º½÷À¤¬½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¿©´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Êì¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¸º¤é¤¹¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÇº¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼êÀè¤ÎÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ì¤Ð¿©´ï¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¤à¤·¤í´í¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤¤¦¤Á¤ËÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸Å¤¯¤Æ¥¬¥¿¤Ä¤¯¿©´ïÃª¤â¼êÊü¤»¤ÆÉÔ°Â¤â¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¡¡ÉÔÍÑÉÊ¤Î¼ýÇ¼¤È¤Ê¤ë¸Å¤¤²È¶ñ
Âç¤¤Ê²È¶ñ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ç¼¸Í¤Ë¤Ï»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ê¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ú½Ð¤·¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤ÏÀÎ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤ÉÉÔÍÑÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤ËÂç·¿²È¶ñ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤¿¤Ê¤Ë¤«¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÊü¤¹ÂçÊÑ¤µ¤ä¤â¤Î¤Ø¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½êÍ¤·Â³¤±¤ëÂçÊÑ¤µ¤ä¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¾å¤Î3¤Ä¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÂ¿¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¶â¤äµ®½ÅÉÊ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿
Ê¸Ë¼¶ñ¤äÆüÍÑÉÊ¡¢»æÂÞ¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É°ìÈÌÅª¤Ë¤¿¤á¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Êì¤Î¾ì¹ç¤Ï°ú½Ð¤·¤äÈ¢¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Ë¼ý¤Þ¤ëÈÏ°Ï¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¶â¤äµ®½ÅÉÊ¡×¡ÖÊì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ø¤½¤Î½ï¡×¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÊì¤ËËü°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë½êºß¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ¤²È¤ÎÀ°Íý¤äÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤ÏÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÍê¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬ÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá¤¯ÊÒ¤Å¤¯¤·¼«Ê¬¤ÎÉéÃ´¤â¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£ÁáµÞ¤ËÊÒ¤Å¤±¤¿¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ¤¤»¤ë·Á¤Ç°ÍÍê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Êì¤Î»ý¤Á¤â¤Î¤ÏÌ¼¤Î¼«Ê¬¤¬ÊÒ¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
70ÂåÊì¤Î¼Â²È¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÀ°Íý¡£ÉÔÍ×¤Ê¤Ï¤º¤ÎÉþ¤Ë¡¢10ÂåÌ¼¤¬»×¤ï¤ÌÈ¿±þ¤ò¡Ä
Êì¤ÎÉþ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¥µ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ
¡¦ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È©¤Ë¤ÏÈ©¤¶¤ï¤ê¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤¤Éþ
¡¦²ð¸î¤ÎÅÀ¤«¤é¤ÏÉÔ¸þ¤¤ÊÁ°³«¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Éþ
¤Ê¤É¡¢²¾¤Ë»ÜÀß¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÉþ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦½èÊ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢°ÊÁ°¸«¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¿Íµ¤¡ª¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÁÄÉãÊì¤ÎÀÎ¤ÎÉþ¤ò¤Û¤·¤¬¤ë
¤½¤ì¤Ï¾¼ÏÂ»þÂå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡×¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¸Å¤¤²È²°¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¸ÅÌ±²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿Íµ¤¤Ê¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾¼ÏÂ»þÂå¤ÎÉþ¤¬¿Íµ¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÁÄÉãÊì¤äÎ¾¿Æ¤Î¥¿¥ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÀÎ¤ÎÉþ¤òÃµ¤·¡¢¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¡¦40Âå¸åÈ¾¤Î»ä¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÀÎ¤½¤¦¤¤¤¦Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ëÉþ¤¬¡¢10Âå¡¢20Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íºÇ¶á¤ÎÉþ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Êì¤ÎÀÎ¤ÎÉþ¤òÌ¼¤¿¤Á¤¬´î¤ó¤ÇÃå¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ï¤¬²È¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤âÃå¤¿¤¬¤ë¤«¤â¡©¡×
¤µ¤Ã¤½¤¯¤É¤ó¤Ê¾¼ÏÂ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬º£¤Þ¤¿Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¡¢Êì¤¬º£¸åÃå¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦Éþ¤ÎÃæ¤«¤é¤½¤ì¤Ë¶á¤¤Éþ¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£»ä¤«¤é¸«¤ì¤Ð´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉþ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¡£
¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¡¢¾®6¤ÎÌ¼¤Ë¤Ï7Ê¬Âµ¤äÈ¾Âµ¡¢¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¥ó¥°¥Ö¥é¥¦¥¹¤¬Ãå¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄÊì¤«¤éÂ¹¤Ø¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Îº£¡¢Éþ¤òÄÌ¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë
Êì¤ÎÉþ¤òÃå¤¿Ì¼¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤òÊì¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡ÖºÇ¶á¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤±¤ºÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¤ÎÉþ¤òÄÌ¤·¤Æ·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À°Íý¾å¼ê¤Ê70ÂåÊì¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤¿¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¡×¤¬´°Î»¡£°Õ³°¤ÊÀ®¸ù¥ë¡¼¥ë4¤Ä
2021Ç¯Ëö¤Ë¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤¬µÞî±Æþ±¡¤·¡¢¤½¤Î¸å²ð¸î»ÜÀß¤ØÆþµï¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¡£
¾¯¤·¤º¤ÄÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦¼Â²È¤Ï¤Ê¤Ë¤â¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î2015Ç¯¤«¤éÉã¤Î°äÉÊÀ°Íý¤ÈÊì¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡§Êì¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤è¡×¤È¶¯Í×¤·¤Ê¤¤
Åö½é¤ÏÊì¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Î°äÉÊÀ°Íý¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÁÌ³´¶¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤³¤Î¤È¤¤ÎÊì¤Ï60Âå¸åÈ¾¤ÇÂÎÎÏ¤Î²óÉü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ä¤Ï¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¡ä
¡Ê1¡Ë¡Ö¤¤¤ë¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÊì¡£Êª¤ò±¿¤ó¤À¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï»ä¡£
¡Ê2¡ËÈÝÄê¤ä¥À¥á½Ð¤·¤Ê¤É¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ê3¡Ë¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤è¡×¤È¶¯Í×¤·¤Ê¤¤¡£
¤È¤¯¤Ë¡Ê3¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤ÏNG¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ë¸Â¤é¤ºÉ×ÉØ´Ö¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼çÌò¤Ï¤½¤Î²È¤Ë½»¤Þ¤¦Êì¡£»ä¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ËÅ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡§Êì¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤êÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´ü¤Ï¡Ö°ÂÁ´¡×¤òÍ¥Àè
ÉÂµ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊì¤ÎÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½Áá¤¯ÊÒ¤Å¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¡ÖÌµÍý¤ò¤µ¤»¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¡ä
¡Ê1¡Ëµ®½ÅÉÊ¤ä½ÅÍ×½ñÎà¤ÎÀ°Íý¤òÀ°ÆÜ¤òºÇÍ¥Àè¡£
¡Ê2¡Ë¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¡Ö¸º¤é¤¹¡×¤è¤ê¡ÖÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö°ÂÁ´¡×¤òÍ¥Àè¡£
¡Ê3¡Ë¾¯¤·Èè¤ì¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤ä¤á¤ë¡£Í¾ÎÏ¤òÂ¿¤á¤Ë»Ä¤¹¡£
»ä¤«¤é¸«¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÊÒ¤Å¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊì¤Î¤¿¤á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«ºÇ½ªÅª¤ÊÊÒ¤Å¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥´¤¬ÀèÁö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊì¤¬Â¿¤¯¤ò²á¤´¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£BEST¤è¤êGOOD¡×¤È³ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ§¤ßÂæ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÆÏ¤«¤Ê¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¾å¤Î¼ýÇ¼¤Ï¡¢½èÊ¬¤ä°ÜÆ°¤ò¤·¤Æ¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¡§»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¤¿Êì¤Î¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡×
¤½¤Î¸å¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤êÊÒ¤Å¤±¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿¤Þ¤ÞÊì¤Ï»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¡¢¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ï¡Ö²È¤¸¤Þ¤¤¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ»ä¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤ÏÊì¤¬ÍÎÉþ¤äÆüÍÑÉÊ¤ÎÉÔÂÊ¬¤ò¼è¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤°¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤·Ä¾¤·¡£¼ÂºÝ¤ËÊì¤¬²ÙÊª¤ò¼è¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì¤«½ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆ°¤¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ó¤Ç¥é¥¯¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤¹¤°¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡×
¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Êì¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤³¤Î¾õÂÖ¤Þ¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¥é¥¯¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÒ¤Å¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¾ÃÌ×ÉÊ¤ÏÀ°Íý¤·¤Æ4ÃÊ¤Î°ú½Ð¤·¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¤«½ê¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÎÉþ¤â¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¤´¤È¤Ë°ú½Ð¤·¤Ë¼ýÇ¼¤·¡¢¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¡§¹âÎð¼ÔÂð¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ï¡Ö¤è¤ê²÷Å¬¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¡×¤Ë
ÊÒ¤Å¤±¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÒ¤Å¤±¤è¤¦¤Ë¤âÊÒ¤Å¤±¤ëÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£Æü¡¹Êë¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤È¡£
¡¦¿Í¤Ë²È¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ë¡£
¡¦¾ì½ê¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¿·¤·¤¤¾ì½ê¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤à¤·¤íº®Íð¤¹¤ë¡£
¡¦»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦¡£
¡¦¤½¤â¤½¤âÊÒ¤Å¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤¬ÊÒ¤Å¤±¤òµñÈÝ¤·¤¿¤é¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¶¯¤¯¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÊì¤Î¸ý¤«¤é¤â½Ð¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ë¤ÈÊë¤é¤·¤Ï¥é¥¯¤Ë¤Ê¤êÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÒ¤Å¤±¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤êÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤è¤ê²÷Å¬¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÂµ¤¤äÂÎ¤ËÉÔ¼«Í³¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£