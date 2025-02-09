¾Ê¥¨¥Í¡ßÂ¨ÃÈ¤Ç5,000±ßÂæ¡ªÅß¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¡ÖÄ¶¥³¥¹¥Ñ¡×¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Åß¤Î´¨¤µ¤âËÜÈÖ¡£¤ªÉô²°¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÈË¼´ï¶ñÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºòº£¡¢ÅÅµ¤Âå¤äÅôÌý¤Î²Á³Ê¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¤ÃÈË¼´ï¶ñ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ó¤ÊÍ×Ë¾¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÂ¿µ¡Ç½¤¹¤®¤ëIRIS OHYAMA¡Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ë¤Î¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡ÊACH-E12C-W¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤â¡ý »ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÁàºîÀ¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Ï¡¢ÅÅ¸»¥×¥é¥°¤ò¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ÷É÷¡×¡Ö¼å¡Ê600W¡Ë¡×¡Ö¶¯¡Ê1200W¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Éô²°¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¹ÅÙ¤òÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½Å¤µ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î2.2kg¡£Éý23cm¡ß±ü¹Ô13.5cm¡ß¹â¤µ36cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤â¡ý¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¿²¼¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¦°á½ê¤ä¥È¥¤¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é²¹¤«¤¤¡ª
¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ÀÐÌý¼°¤ä¥Ï¥í¥²¥ó¼°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ»»þ´Ö¤ÇÈ¯Ç®¤¹¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´¨¤¤¾ì½ê¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇÆ°¤¯¤Î¤ÇÇ³ÎÁÆÃÍ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤â¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤ò±ø¤·¤Þ¤»¤ó¡£Í³²¤ÊÇÓµ¤¥¬¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´¹µ¤¤ÎÉÑÅÙ¤¬¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¥¤ì¤¿ÀÅ²»À¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Æ°ºî²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëµ¡Ç½¤â½¼¼Â¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ë¤â¡ý
ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ëü¤¬°ìËÜÂÎ¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡ÖÅ¾ÅÝ»þ¼«Æ°OFµ¡Ç½¡×¤âÅëºÜ¡£
¤Þ¤¿¡¢3»þ´Ö·Ð²á¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÀÚ¤êËº¤ìËÉ»ß¡×µ¡Ç½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÀÚ¤êËº¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢Â³±¿Å¾¤ÇËÜÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö²áÇ®ËÉ»ß¡×µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê°Û¾ï¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç±¿Å¾¤òÄä»ß¤¹¤ë¤¹¤°¤ì¤â¤Î¡£
Éô²°¤¬¶¹¤¯¤Æ¥¹¥È¡¼¥Ö¤ä¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÏÃÖ¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ÆÃÈË¼´ï¶ñÁª¤Ó¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡ÊACH-E12C-W¡Ë¡×¤Ê¤é°Â¿´¡ª¤ªÉô²°¤ÎÃæ¤Ç´¨¤µ¤ËÅà¤¨¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Image: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£