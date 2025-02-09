¡È160¥»¥ó¥Á¡É¾®ÊÁ½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡Ö¥â¥Î¥¯¥íÆùÂÎÈþ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÄÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¥¥à¥¶ÚÆù¤Î¡ÈÄ¶¿·À±¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´üÂÔ¡Ö²¦ºÂ¤âÁÀ¤¨¤ë¡×
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ç120¥¥í¤ò·Ú¡¹¤Ö¤óÅê¤²¤ÆÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¡É¶ÚÆù½÷»Ò¡É¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¡£¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤ä½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Ïµ¬³Ê³°¤ÎÏÓ¤äÂÀ¤â¤â¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë¡×¤ÈËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤ë¤ÇÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥â¥Î¥¯¥íÆùÂÎÈþ¡×¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢°§»¢Âå¤ï¤ê¤Ë¹Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¶ÚÆùÈþ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤òÅê¹Æ¤·¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿®¤¸¤è¤¦¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊWWE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¬´Ö°ã¤¦¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¡£´º¤¨¤Æ°ìËçÌÜ¤Ë¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤òÇÛÃÖ¤·¡¢³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤äÎ´µ¯¤·¤¿³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¶ÚÆù¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î·ÐÎò¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¶ÚÆù¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¨È¿±þ¤·¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÏ¶¯¤¤ºÍÇ½¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÂç¹¥Êª¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£ÆþÃÄÄ¾¸å¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º ¡Ö¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¡¦Æó¡¼¥ô¥§¥ó¤ò¤Ö¤óÅê¤²¤¿¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£US²¦¼Ô¤òÂ¨ÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê²¦ºÂ³Í¤ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ôÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡Âè3¥Ö¥é¥ó¥ÉNXT¤ËÂ¾ÃÄÂÎ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆÀ²¤ì¡¢WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ´¤òÄÏ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î½ê¿®É½ÌÀ¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸¬µõ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔÃÍ¤ÏÍÚ¤«¤ËÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£
Ⓒ2024 WWE, Inc. All Rights Reserved