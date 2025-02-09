¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤ä¥¯¥í¥ß¤Î¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¡ª ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á GH-SMWL¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á GH-SMWL¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢2·îÃæ½Ü¤Ë½ç¼¡È¯Çä¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ù¥ë¥È¤òÉÕÂ°¤·¡¢ÀìÍÑ¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤É¤âÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤¤¤º¤ì¤âÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¡£Ãå¿®ÄÌÃÎ¤ä²»³Ú¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ìÃæ»ÀÁÇ¥ì¥Ù¥ë¤ä¿´Çï¿ô¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»î¤¹¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ½é¤ò¤¦¤¿¤¦¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿À½ÉÊ¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Î4¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢²èÌÌÉ½¼¨¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Ë6¼ïÎà¤ÎÀìÍÑÊ¸»úÈ×¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥é¡¼¥à¡¦SNS¤Ê¤É¤ÎÄÌÃÎ²»¤ÏÀìÍÑ¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´Çï¿ô¤ä¿çÌ²¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢Êâ¿ô¡¢³èÆ°µ÷Î¥¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¡¢É½Èé²¹ÅÙ¡¢·ìÃæ»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯¥Ç¡¼¥¿¤ÎÂ¬Äê¡¦´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î²»³ÚºÆÀ¸¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡¢¡ÖËÜÀ½ÉÊ¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÃµ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éËÜÀ½ÉÊ¤òÃµ¤¹¡×µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖCharaLife¡×¤ÏÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤ÎÉ½¼¨¸À¸ì¤òÆüËÜ¸ì´Þ¤à13¸À¸ì¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤ÎÂÐ±þOS¤Ï¡¢Android 9.0¤Þ¤¿¤ÏiOS 12.0°Ê¹ß¡£Bluetooth 5.1ÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤ÏÌó7¡Á10Æü¡£IP68ËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¦¥¹
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á GH-SMWL
Ä¾ÈÎ²Á³Ê¡§1Ëü4080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë