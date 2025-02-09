¾®´ØÍµÂÀ¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥³¡¼¥ÇSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×
2·î8Æü¡¢¾®´ØÍµÂÀ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¾®´Ø¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥«¥á¥é¤Î¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾®´Ø¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÈþ½Ñ´Û¤ÇÄ¦¹ï¤È¤·¤Æ¾þ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Î¿§µ¤¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®´Ø¤Ï¡¢¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀï»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÒÌò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë