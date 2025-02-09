²£ÉÍFM¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤«¤é¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½DF¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï9Æü¡¢¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡Ë¤Î¥á¥Ø¥ì¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½DF¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¥Ø¥ó¥¯¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2012Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤È¾º³Ê¡£¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯10·î¤è¤ê¥á¥Ø¥ì¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë½é½Ð¾ì¡£¡ØAFC¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥«¥¿¡¼¥ë2023¡Ù¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¹ñÆâ¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â17¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ëÆ±Áª¼ê¤Ï¡¢²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Àï¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¥Ø¥ó¥¯¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2012Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤È¾º³Ê¡£¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯10·î¤è¤ê¥á¥Ø¥ì¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë½é½Ð¾ì¡£¡ØAFC¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥«¥¿¡¼¥ë2023¡Ù¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Àï¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×